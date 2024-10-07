نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل شيرين عبد الوهاب بدبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لأحدث حفلاتها في دبي، والذي من المقرر إقامتها 13 ديسمبر المقبل لعام 2024.

حفل شيرين عبد الوهاب بدبي

وتعتبر حفل شيرين عبد الوهاب في دبي هي عودتها لخشبة المسرح، وذلك بعد غيابها لأكثر من 6 سنوات عن إقامة الحفلات الغنائية.

بوستر حفل شيرين عبد الوهاب في دبي

وروجت الشركة المنظمة لـ شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام لـ حفل الأخيرة في دولة الإمارات العربية، معلنة طرح تذاكر الحفل.

موعد طرح تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب بدبي

وكتبت شيرين عبد الوهاب: تذاكر حفل النجمة شيرين عبد الوهاب على مسرح كوكاكولا أرينا دبي ستكون متاحة للبيع يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الثالثة مساءً.

أحدث أغاني شيرين عبد الوهاب

سبق، طرحت شيرين عبد الوهاب أكثر من أغنية، منها: اللي يقابل حبيبي كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي، بتمنى أنساك كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، ما زال على البال كلمات تامر حسين وألحان مدين، وعسل حياتي، ولكن حذفت الأغاني من على جميع المنصات من قبل شركة روتانا، لأنها تمتلك حقوق طرح أغاني شيرين عبد الوهاب، وكذلك تنظيم حفلاتها.

اخر اعمال شيرين عبد الوهاب

وكان آخر أعمال شيرين عبد الوهاب، أغنية «عسل حياتي» التي تم طرحها خلال الفترة الماضية، وحققت نجاحا كبيرا بين الجمهور. الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع النابلسي، وتريات سعيد كمال، جيتار أحمد حسين، تسجيل وماستر خالد سند.

كلمات أغنية «عسل حياتي»

الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى

حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها

وسيبت نفسي ليك وليها

الاختيار الصعب أنت والاختيار الأحلى

حياتي رحلة اختارت تبقى معايا فيها

وسيبت نفسي ليك وليها

مريت معاك بكل شيء

عانيت.. بيك اعتنيت

حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر

مريت معاك بكل شيء

عانيت.. بيك اعتنيت

حبيتك الحب اللي معرفهوش بشر

سافرت وياك للقمر يا قمر

أنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى

لحد آخر لحظة ولآخر نفس

اتنفسه في حضنك

وتبقى أنت الونس

وأشرب لآخر نقطة من بحر العسل

يا عسل حياتي كلها

وأنا عايزة أروح معاك لحد المنتهى