نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عام.. أزمة منتصف العمر يتصدر التريند بالتزامن مع العرض الحصري على التلفزيون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تصدر مسلسل أزمة منتصف العمر محركات البحث والسوشيال ميديا بالتزامن مع عرضه لأول مره على شاشة التلفزيون حيث كان العرض الأول له منذ عام من خلال المنصات الالكترونية.

وأصبح المسلسل حديث رواد السوشيال ميديا منذ عرض أولى حلقاته حيث يتحدث الجمهور عن تفاصيل فكرته الجرئية التي يناقشها.



أحداث مسلسل أزمة منتصف العمر



مسلسل "أزمة منتصف العمر" تدور أحداثه في إطار دراما اجتماعية، وتجسد ريهام عبدالغفور دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي يتزوجها كريم فهمي، ومع الحلقات تنكشف أزمة كل شخصية وماضيها الذي يترك أثره على مجريات الأحداث في حاضرها، في إطار من التشويق والتتابع السريع لكل حدث.

نجوم مسلسل أزمة منتصف العمر



ويعد مسلسل أزمة منتصف العمر من بطولة كريم فهمي، وريهام عبد الغفور، ورنا رئيس، وهند عبدالحليم، وعمر السعيد، وركين سعد، وهاجر عفيفي، وشروق إبراهيم، وسلوى محمد علي، ورشدي الشامي، من إخراج كريم العدل.

الهجوم والإنتقادات التى تعرض لها فريق عمل المسلسل:



وآثار مسلسل "أزمة منتصف العمر" حالة من الجدل بسبب القضية الشائكة التي يناقشها المسلسل ووجدت بعض التعليقات السلبية حول المسلسل، وتعرض للهجوم من العديد من المشاهدين وأيضٱ من الإعلامين والنجوم، لعل أبرزهم الإعلامية دعاء فاروق، وعبير الشرقاوي وغيرهم.