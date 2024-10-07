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بعد عامين.. طلاق إلهام عبد البديع والمنتج وليد سامي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عامين.. طلاق إلهام عبد البديع والمنتج وليد سامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المنتج وليد سامي انفصاله رسميًا عن زوجته إلهام عبد البديع، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

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طلاق إلهام عبد البديع وزوجها وليد سامي

ونشر وليد سامي منشورا يعلن انفصاله عن زوجته، كتب: كل شيء قسمة ونصيب، أنا وإلهام انفصلنا، وبشكرها على كل حاجة حلوة كانت بنا، وربنا يوفقها ويكتبلها الخير.

أحدث أعمال إلهام عبد البديع

ومن ناحية اخري، تشارك إلهام عبد البديع في مسلسل غموض، يشارك في بطولته نهال عنبر، وفاء عامر، من إخراج حسام سلامة، وتأليف فتحي الجندي، وإنتاج وليد سامي، مدير التصوير محمد شفيق، وتستأنف الشركة المنتجة للعمل البحث عن الفنانين لترشيحهم لبطولة العمل.

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أخر أعمال إلهام عبد البديع

وكان آخر أعمال إلهام عبد البديع هو مسلسل أسيل، والذي ضم مجموعة من الفنانين، أبرزهم: الفنانة ثراء جبيل، باسل الزارو، بدرية طلبة، أحمد سلطان، سلوى محمد علي، إلهام عبد البديع، إسراء رخا، أحمد بلال، ياسر صادق وعدد آخر من الوجوه الشابة، والعمل من تأليف محمد جلال، وإخراج معتز حسام، وايضا شاركت في فيلم جبل الحريم، يشارك في بطولته عديد من نجوم الفن منهم، وفاء عامر، أيتن عامر، نهال عنبر، سوسن بدر، نسرين امين، نانسي صلاح، اميرة العايدي، وعدد من الفنانات ويظهرن كضيوف شرف، والعمل من تأليف فتحي الجندي، وإخراج حسام سلامة.

وايضا شاركت في مسلسل «إلا أنا» حكاية «يبقى الأثر»، ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا»، وحقق نجاحًا كبيرًا، وكان من بطولة الفنانة نجلاء بدر، ومحمد التجى، ومصطفى درويش، إيناس كامل، ورانيا منصور، وإلهام عبدالبديع،ومن تأليف يسري الفخراني، وإخراج أحمد يسرى، مسلسل عالم تاني وهو من بطولة ، فريال يوسف، فراس سعيد، نضال الشافعي، سميرة صدقي، مروة عبدالمنعم، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وطرحت اغنيه “ماشية خايفة” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والتي حققت مشاهدات بلغت 11 ألف مشاهدة، وهي من كلمات وألحان أحمد طنانى، وتوزيع عبد الوهاب الرافعى، والكليب من إخراج عمرو فاروق.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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