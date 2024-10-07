نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| بعد أنباء تأجيله.. صناع مسلسل "نسخة واحدة لا تكفي" يحاولون اللحاق بموسم رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت في الأيام القليلة الماضية أنباء عن خروج مسلسل "نسخة واحدة لا تكفي" بطولة هنا الزاهد وأحمد خالد صالح من السباق الرمضاني المقبل، والسبب أنه عمل ضخم يعتمد بشكل كبير على الجرافيكس وهو ما منع صناعه من استكماله لضيق الوقت حتى رمضان 2025، فتقرر تأجيله للعام الذي يليه.

وعلمت بوابة "دوت الخليج" من مصدر داخل العمل أن صناع المسلسل يحاولون في الوقت الحالي التحضير له على أمل اللحاق بالموسم، وغير مؤكد حتى الآن عرض المسلسل في رمضان أو خروجه من السباق الرمضاني 2025.



مسلسل "نسخة واحدة لا تكفي"

مسلسل "نسخة واحدة لا تكفي" كان يحمل سابقًا اسم "الزواج سُم قاتل" لكن مؤخرًا جرى تغيير الإسم رغبة من صناع المسلسل، وهو من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل وإنتاج شركة ميديا هب - سعدي جوهر، ومقرر عرضه في 15 حلقة، وهو من بطولة هنا الزاهد، وأحمد خالد صالح، حنان يوسف، وميمي جمال ولم يتم الإعلان عن باقي أبطال العمل.



تفاصيل مسلسل "نسخة واحدة لا تكفي"

وتدور أحداث مسلسل "نسخة واحدة لا تكفي" عن المشاكل الأسرية، إذ تطلب الفنانة هنا الزاهد من زوجها أحمد خالد صالح الطلاق بعد خلافات كثيرة تقع بينهما، وتعكس هذه الأحداث التوترات التي يمكن أن تواجه العلاقات الزوجية.