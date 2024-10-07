نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص|شيرين رضا تتعاقد على بطولة فيلم “بلاغ رقم” مع محمود حميدة والتصوير منتصف أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علمت بوابة "دوت الخليج" من مصادر خاصة أن الفنانة شيرين رضا تعاقدت على فيلم جديد يحمل اسم "بلاغ رقم" ويشاركها في بطولته الفنان محمود حميدة ومن المقرر أن تبدأ تصويره منتصف شهر أكتوبر الجاري.



مسلسل "وبينا ميعاد 2"





الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين رضا، مسلسل "وبينا ميعاد 2" بطولة صبري فواز، شيرين رضا، أميرة أديب، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، آيه سليم، يوسف ماجد الكدواني، أسامة الهادي، ومن تأليف هاني كمال، إخراج هاني كمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسمارت ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

آخر أعمال شيرين رضا



وشاركت شيرين رضا في السينما مؤخرًا بعدة أفلام منها، فيلم رحلة 404 من بطولة النجمة منى زكي، ودارت أحداثه حول غادة التي تتورط في مشكلة طارئة، قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر للحج؟!.

فيلم مقسوم

وأيضا فيلم مقسوم الذي شارك في بطولته عدد كبير من النجوم، أبرزهم، ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن وعمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

فيلم الملكة

وفيلم الملكة الذي شارك في بطولته، هالة صدقى، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز.