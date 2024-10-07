نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أنا وعدت ووفيت".. نور النبوي يروج لأحدث أعماله "6 شهور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان الشاب نور النبوى لمسلسل “6 شهور”، استعدادًا لعرضه بشكل حصري عبر منصة "WATCH IT" الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وكتب النبوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لكل السيدات والسادة اللي بيشتغلوا في الـ REAL ESTATE والعقارات أشهر شغلانة في مصر دلوقتي، أنا وعدت ووفيت.. مسلسل 6 شهور، قريب جدا على منصة واتش ات”.

تدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي لايت، يناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.

أبطال مسلسل 6 شهور



يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.