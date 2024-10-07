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"أنا وعدت ووفيت".. نور النبوي يروج لأحدث أعماله "6 شهور"

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أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان الشاب نور النبوى لمسلسل “6 شهور”، استعدادًا لعرضه بشكل حصري عبر منصة "WATCH IT" الرقمية خلال الفترة المقبلة.

 

وكتب النبوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “لكل السيدات والسادة اللي بيشتغلوا في الـ REAL ESTATE والعقارات أشهر شغلانة في مصر دلوقتي، أنا وعدت ووفيت.. مسلسل 6 شهور، قريب جدا على منصة واتش ات”.

 

تدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي لايت، يناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.

 

أبطال مسلسل 6 شهور
 

يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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