أحمد العوضي يبدأ تحضيرات مشاهد مسلسل فهد البطل رمضان 2025

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ الفنان أحمد العوضي، التجهيز لمسلسله الجديد فهد البطل، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.

أحمد العوضي يبدأ تحضيرات مشاهد الأكشن لـ فهد البطل

وقام أحمد العوضي بتحضير مشاهد الأكشن لمسلسل فهد البطل، ونشر مخرج الأكشن محمود طاحون، صورة له رفقة العوضي وهو على الحصان، عبر خاصية ستورى على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب قائلًا: عاش يا فهد.

أحداث مسلسل فهد البطل

ويجسد أحمد العوضي خلال مسلسل فهد البطل شخصية صنايعي رخام، ويدخل السجن ويخرج ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل، فيما تجسد ميرنا نور الدين شخصية سواقة تروسيكل في منطقة شق التعبان، وتجسد لوسي دور صاحبة مصنع رخام، وتدور أحداث العمل في مدينة سمالوط بمحافظة المنيا في إطار صعيدي شعبي، والعمل مكون من 30 حلقة.

أبطال مسلسل فهد البطل

ومسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، يشارك في العمل كلا من: ميرنا نور الدين، عصام السقا، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، صفاء الطوخي، والمسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، ومن أبرز النجمات المرشحات للعمل ياسمين رئيس وميرنا نور الدين وسارة سلامة، ومن المقرر أن تنتهي الشركة المنتجة خلال الفترة المقبلة كافة التعاقدات مع أبطال العمل، إستعدادًا لبداية التصوير.

اخر أعمال أحمد العوضي

وكان اخر اعمال أحمد العوضي هو فيلم الإسكندراني، دارت أحداثه في إطار أكشن شعبي تشويقي، يظهر خلاله العوضي بشخصية بكر الإسكندراني وهو يعمل في تجارة السمك ويهوى المصارعة والملاكمة، وتتعرض حياته لأزمات عديدة بسبب مشكلاته مع والده بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ووضم: أحمد العوضي ودينا فؤاد، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، أحمد صيام، محمد أحمد ماهر، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وايضا شارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل حق عرب، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق والذي شارك فيه كل رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، دنيا المصري، أحمد عبد الله محمود، وآخرين.