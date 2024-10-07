نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو محمود ياسين يجري تعديلات في حلقات مسلسل "وتقابل حبيب" استعدادا لتصويره في نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض النجمان كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "وتقابل حبيب"، بمشاركة السيناريست عمرو محمود ياسين، وذلك للمرة الثانية بعد أن شاركا الثلاثي معًا في مسلسل "ونحب تاني ليه" الذي عرض عام 2020.



وعلمت بوابة "دوت الخليج" من مصادر داخل العمل أن السيناريست عمرو محمود ياسين يجري حاليًا تعديلات في بعض حلقات مسلسل "وتقابل حبيب"، كما يعكف على الإنتهاء من كتابة الحلقات القليلة المتبقية في المسلسل بعد أن كتب جزء كبير منه؛ استعدادًا لبدء تصويره في نوفمبر المقبل.



واستقر مخرج العمل على عدد كبير من الفنانين للمشاركة في المسلسل إلا أنه لم يتم الإفصاح إلا عن القليل منهم حتى الآن؛ وذلك رغبة من أبطال العمل ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، الذين يفضلون عدم إعلان أي تفاصيل عنه في الوقت الحالي.



تفاصيل مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك فيه محمود عمرو محمود ياسين في دور جديد ومختلف، إيمان السيد، وبدرية طلبة ولم يتم الكشف باقي أبطال العمل.

أبطال وصناع مسلسل ونحب تاني ليه

وحققا الثنائي كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز نجاحًا كبيرًا بمسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عرض على قنوات cbc في رمضان 2020 ونال إعجاب الجمهور، وشارك في بطولته ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، شريف منير، سوسن بدر، عماد رشاد، ليلى عز العرب، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.