نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر عاشور يروج لـ أحدث حفلاته الغنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان تامر عاشور لـ أحدث حفلاته الغنائية والتي من المقرر إقامتها في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري في القاهرة الجديد، وقد روج عاشور للحفل من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

منشور تامر عاشور:

وكتب:" هنستناكم يوم ٢٥ أكتوبر في حفلة Family Park

إللي هييجي يسيب تعليق باسم أغنيته وهغنيها في الحفلة ".

مشاركة تامر عاشور في مهرجان الموسيقي العربية:

يحيي المطرب تامر عاشور حفلا غنائيا، والتي من المقرر إقامتها يوم 18 أكتوبر الجاري، ضمن مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32.



ومن المتوقع أن يقدم تامر عاشور مجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور ومنها: "هيجيلي موجوع، خليني في حضنك، وادع وداع، تيجي نتراهن، قولوله سماح، كان موضوع".



آخر أعمال تامر عاشور:

الجدير بالذكر أن آخر أعمال تامر عاشور، هي أغنية "وداع وداع" والأغنية من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر، جيتار مصطفى نصر، حيث حققت الأغنية 2 مليون مشاهدة حتى الآن عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



كلمات الأغنية:

ويقول مقطع من الأغنية:" جاي بعد ماشوفت غيرك قال بتندم عاللي فات، جاي بتفتح صفحة دابت وإترمت في الذكريات، فوق خلاص وبلاها سيرة مش هنحيي فـ اللي مات.

وداع وداع مش فاضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك، أصله مش خدام جنابك سلام سلام وإستابينا

خلاص مافيش كلام ما علينا، قولي طب ايه اللي جابك

اوعى تضمن يوم ولائي لحد قلبه في مرة ساب كنت عارفك يوم هترجع، اه وهتدوق العذاب ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب وداع مش فاضيلك



أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك، سلام سلام وإستابينا خلاص مافيش كلام ما علينا قولي طب ايه اللي جابك