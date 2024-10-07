نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل غنيمي للفجر الفني: 'تحضيرات أغنية زنجباري كانت سريعة.. ومحمد منير نمبر وان عندي' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا استمع لمؤديين المهرجانات ولكنهم بدأوا يعدلوا كلمات الأغاني الخاصة بهم

تحضيرات أغنية زنجباري استغرقت يومين فقط

هلا رشدي تمتلك جمهور كبير من الأطفال

حرص المنتج وائل غنيم على حضور إحتفالية أغنية زنجباري للفنانة هلا رشدي، حيث أنه يعد من أبرز صناع نجاح هذه الأغنية، كما قاموا بمفاجأة الفنانة هلا رشدي بعيد ميلادها في أجواء إحتفالية مبهجة، وإلتقت عدسة دوت الخليج الفني بمنتج الأغنية الأستاذ وائل غنيمي للحديث عن كواليس الأغنية، وإليكم نص الحوار



في البداية كيف كانت كواليس أغنية زنجباري والتحضيرات مع الفنانة هلا رشدي ؟

إحنا ماسكين شغل هلا رشدي بقالنا نحو خمس ست سنين وعملنا مع بعض أغاني حلوة كتير وماسكين إدارة أعمالها والإنتاج، فـ لقينا إن أحسن حاجة بنعملها الفترة دي هى أغاني الأطفال والحمدلله بعد نجاح كذا أغنية ليها في الفترة اللي فاتت فـ قولنا ليه منعملش حاجة تفضل ذكرى للأمهات كلها اول يوم للمدرسة والجامعه والحضانة.

المنتج وائل غنيم وصناع أغنية زنجباري



الأغنية حققت ردود أفعال قوية.. هل كنتوا تتوقعوا ذلك النجاح ؟

إحنا كنا المفروض الفتره دي نازلين بأغنية دراما مع الأستاذ محمد عشري بعدين لقينا إن إحنا داخلين على المدارس والأمهات ولقيت هلا رشدي بتقولي في التليفون وائل أنا بس مش فاضية اليومين دول عشان بتجهز حاجات المدرسة لمعز إبنها قولتلها طب إستني كده وكلمت نوارة سعيد الشاعرة وقولتلها هو إحنا ممكن نعمل الأغنية تبقى عن أول يوم دخول المدرسة وكلمنا محمد قماح وخلصناها في يومين وروحنا صورنا في خمس ست ساعات والحمدلله ربنا إدانا على قد تعبنا.

بوستر أغنية زنجباري



حدثنا عن هلا رشدي من داخل الكواليس ؟

هى زي ما الناس شيفاها بالظبط في الكليب هى علطول كده مديانا طاقة وكمان في الحفلات الأطفال بقوا بيجروا وراها علطول وعلطول بنحاول نحميها بقى من الصور بس هى دايما بتحب تتصور مع الأطفال.



مَن من المطربين المتواجدين حاليا تحب سماعه ؟

أنا قديم شوية، فـ دايما هتلاقيني متحيز للكينج محمد منير ده نمبر وان عندي، أي حاجة يقولها الكينج محمد منير دي عظمة وطبعا الهضبة عمرو دياب، والباقي بقى كلهم أصحابنا زي أستاذ حميد الشاعري طبعا حاجة عظيمة، إيهاب توفيق، هشام عباس، مصطفى قمر، وكل جيل التمانينات.

المنتج وائل غنيمي



ماذا عن رأيك في مؤديين المهرجانات ؟

أنا مش معاهم لأني مبسمعهمش، لكن رأيي أنا واحد في وسط ملايين، لكن هما أكيد ناجحين وليهم صوت وواصلين لناس كتير وجمهور كتير، وأعتقد دلوقتي هم بدأوا يصلحوا الكلام بتاعهم.

دوت الخليج الفني يحاور المنتج وائل غنيمي

وماذا عن مشاريعك القادمة ؟

إن شاء الله إحنا نازلين مع أستاذة هلا بأغاني تاني لسة بنعمل ميني ألبوم إن شاء الله، ومعانا أستاذ وائل الفشني نازلين الإسبوع الجاي بـ 3 أغاني مرة واحدة.