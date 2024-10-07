نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسمين رئيس تتعاقد على مسلسل جديد في رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقدت الفنانة ياسمين رئيس، على مسلسل "قتل اختياري"، الذي من المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2025،وتبدأ ياسمين تحضيرات المسلسل خلال الفترة المقبلة، العمل يناقش قضية تدور حول متلازمة داون.

تفاصيل مسلسل قتل اختياري

ويتناول مسلسل قتل اختياري مشكلات الأمهات اللاتي يعانين مع أطفالهن المصابون بمتلازمة داون، ومن المقرر ان تجسد رئيس شخصية أم لطفل من المتلازمة، وتدخل في العديد من الصراعات، والمسلسل من تأليف محمد السوري، ومن المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

أحدث أعمال ياسمين رئيس

ومن ناحية اخرى، بدأت ياسمين رئيس تصوير مشاهدها في فيلم "الهنا اللي أنا فيه" ويشارك في بطولته كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وحاتم صلاح ومريم الجندي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وايضا تنتظر ياسمين عرض مسلسلها الجديد «رقم سري» والذي يعد الجزء الثاني من مسلسل «صوت وصورة»، ويضم العمل في بطولته عدد من النجوم منهم: صدقي صخر، وعمرو وهبة، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج أروما ستديوز لـ تامر مرتضى

آخر أعمال ياسمين رئيس

وكان اخر أعمال ياسمين رئيس هو فيلم "الفستان الأبيض" الذي دارات احداثه في إطار من الدراما حول وردة من حي فقير التي توشك على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها في نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة في القاهرة مع بنت خالتها للبحث عن فستان آخر والفيلم بطولة ياسمين رئيس ومن إخراج وتأليف جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي، كما شاركت في فيلم أنا لحبيبي مع كريم فهمي.

وايضا شاركت في مسلسل «جودر ألف ليلة وليلة» والذي تم عرضه خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، وشارك فيه عدد من النجوم، منهم: ياسر جلال، ياسمين رئيس، نور، وليد فواز، أحمد فتحي، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، ودارت أحداث المسلسل في إطار الدراما الممزوجة بالخيال، يتبع العمل حياة تاجر ينجب ثلاثة أولاد، (سالم) و(سليم) و(جودر)، حيث تتعقد حياة الابن الأخير (جودر)، ويصبح في صراع مع العدو (شمعون) للوصول إلى كنوز الحكيم (شمردل) الأربعة.