نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تزامنًا مع "طوفان الأقصى".. جاستن بيبر يدعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان العالمي جاستن بيبر، محرك البحث “جوجل” بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهوره مرتديًا شال فلسطيني أثناء خروجه بسيارته من إحدى الفنادق بولاية لوس أنجلوس الامريكية، وذلك تزامنًا مع “طوفان الاقصى” والذي يوافق اليوم 7 اكتوبر.

وظهر جاستن بيبر مرتديًا الكوفية الفلسطينية حول رأسه، والتي تعد رمزًا لدعم القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي أثار الجدل وتساؤلات كثيرة من الصحف الأجنبية بسبب دعمه للقضية والشعب الفلسطيني وإحيائه الذكرى السنوية لـ “طوفان الأقصى” ضد الاحتلال الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر 2023.

وكانقد أعلن النجم الكندي جاستن بيبر،أغسطس الماضي، ولادة جاك بلوز، نجله من عارضة الأزياء الأميركية هيلي بيبر، في منشور عبر منصة إنستجرام سرعان ما حصد الملايين من علامات الإعجاب.

ونشر المغني، البالغ من العمر 30 عامًا، صورة لقدم طفل حديث الولادة وأرفقها بتعليق "أهلا بك في بيتك، جاك بلوز بيبر". وفي غضون 4 ساعات فقط من نشرها، حصدت الصورة أكثر من 8 ملايين علامة إعجاب، ومئات آلاف التعليقات.