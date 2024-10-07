صورة.. تعرف على أحدث أعمال شيرين رضا

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة شيرين رضا عن أحدث أعمالها الفنية، وذلك من خلال نشها لبوستر فيلمها الجديد عبر صفحتها الرسمية علي موقع إنستجرام.

أحدث أعمال شيرين رضا

وشاركت شيرين رضا بوستر فيلمها الجديد بعنوان «وداعا حمدي» والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض السينمائية، وعلقت عليه: «وداعا حمدي، قريبا».

أبطال فيلم وداعا حمدي

ويضم فيلم وداعا حمدي: شيرين رضا وآية سماحة وبيومي فؤاد، وعلي الطيب ومحمود السيسي وانتصار وغيرهم، ويعد الفيلم التجربة الإخراجية الأولى للمخرج محمود زهران.

قصة فيلم وداعا حمدي

تدور أحداث فيلم وداعًا حمدي، في إطار درامي لايت كوميدي، عن قصة مليئة بالمواقف الكوميدية التي تتخللها الكثير من اللمحات الدرامية العميقة.

آخر أعمال شيرين رضا

وكان آخر أعمال الفنانة شيرين رضا، هو فيلم «مقسوم» بطولة ليلى علوي، والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية بدور السينما، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

وايضا شاركت في فيلم الملكة" الذى طرح في دور العرض يوم الخميس الماضى أيضًا، والعمل بطولة هالة صدقى، شيرين رضا، باسم سمرة، رانيا يوسف، دينا، كريم عفيفى، انتصار، محمد رضوان، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، والعمل من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي وإخراج سامح عبد العزيز، ومسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني، والذي شاركها بطولته صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، تسنيم مطر، اية سليم، يوسف الكدواني، يوسف إبراهيم، وأسامة الهادي، أميرة أديب، وهو من تأليف وإخراج هاني كمال.

كما شاركت في فيلم رحلة 404 من بطولة منى زكي، وحقق نجاحًا ملحوظًا في شباك التذاكر، ويدور في إطار اجتماعي درامي تشويقي، حول رحلة تخوضها منى زكي من القاهرة إلى مكة، لأداء مناسك الحج مع والدها، ولكن قبل السفر بأيام تحدث مفاجأة تقلب حياتها، وتصبح في حيرة من أمرها، إما أن تُكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تتجه لطريق آخر، مما يدخلها في أزمات عديدة خلال الأحداث.