عروض فنية ولقاءات متنوعة في احتفالات وزارة الثقافة بذكرى نصر أكتوبر بالبحيرة

القاهرة - محمد ابراهيم - ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية في مواقعها بمحافظة البحيرة احتفالًا بذكرى النصر.

فرقة طلائع الأنفوشي للفنون

وشهد قصر ثقافة وادي النطرون احتفالية فنية بمشاركة فرقة طلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى ديشا، وقدمت الفرقة عروضًا متميزة من التراث منها "الصعيدي، الحجالة، الإسكندرانية"، بجانب ورشة رسم وتلوين شارك فيها رواد القصر.

انتصار أكتوبر قوة جيش وإرادة شعب وقيادة حكيمة

كما نظم بيت ثقافة الدلنجات يوما ثقافيا تضمن محاضرة بعنوان "انتصار أكتوبر قوة جيش وإرادة شعب وقيادة حكيمة" ألقاها الباحث عثمان السراج، الذي تحدث عن دور الشعب المصري في استرداد أرضه، وشجاعة جنود مصر وبسالتهم لتحرير سيناء الغالية.

وتخلل اليوم تنفيذ مجلة حائط لتكريم شهداء وأبطال أكتوبر من أبناء مركز الدلنجات، بإشراف الفنان فرج الحداد.

ورشة حكي عن بطولات الجيش المصري

وفي بيت ثقافة إيتاي البارود، أقيمت احتفالية أخرى شملت عددًا من الأغاني الوطنية وورشة حكي قدمها إبراهيم شرارة عن بطولات الجيش المصري في حرب أكتوبر وكيف تم تدمير خط بارليف واستعادة الأرض.

وفي إطار الأنشطة التى يقدمها فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، استمرت فعاليات المشاركة في معرض دمنهور السابع للكتاب بمكتبة مصر العامة، حيث تم تنظيم ورش عمل للأطفال تضمنت صنع مجسمات لحرب أكتوبر، ورسم وتلوين علم مصر، إضافة إلى ورشة حلي بالأحجار.

واختتمت الفعاليات بعرض لفرقة البحيرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو إيهاب مبروك، التي قدمت مجموعة من الأغاني الوطنية احتفالًا بذكرى النصر.