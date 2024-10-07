احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تزين الليلة قبل الأخيرة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

القاهرة - محمد ابراهيم - الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد كان عنوانًا لعروض مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، أمس الأحد، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وقدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن برنامج حافل لوزارة الثقافة احتفالا بذكرى النصر.

ذكرى الكرامة والعبور والتحرير في عروض المهرجان بحديقة الشيخ زايد

وعلى مسرح حديقة الشيخ زايد، قدم الفنان أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، التهنئة للحضور بمناسبة ذكرى احتفالات انتصارات أكتوبر، قائلًا: نحتفل اليوم بذكرى عزيزة وعظيمة وغالية على قلوبنا جميعا، ذكرى النصر والانتصار، ذكرى الكرامة والعبور والتحرير، نحتفل بها في مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الدولي على أرض الإسماعيلية إحدى مدن القناة، وقدم "الشافعي" تحية احترام وتقدير للشعب المصري والقوات المسلحة والقيادة السياسية.

وشهدت الفعاليات عدد من الأغانى الوطنية منها "يادنيا سمعاني، قالوا إيه"، بجانب عدد من العروض الفنية لفرق المهرجان، استهلت بعرض فني للفرقة الرومانية، تلاه عرض فني لفرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة سيد توني وقدمت فقرات "السحجة، سامر التحطيب، الآلاتية"، وعرض آخر لفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية بقيادة محمد عبد الله وقدمت فقرات "المقرونة، البادية".

فن السمسمية ودوره في المقاومة الشعبية ضمن عروض المهرجان بحديقة الخالدين

وفي حديقة الخالدين افتتح الشاعر د. مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، عروض الحديقة، بتقديم التحية لجيش مصر مذكرا شعب الإسماعيلية بالذكري 51 من نصر أكتوبر العظيم، وأكد أن شعب الإسماعيلية قاوم ودافع عن الأرض فضلا عن المقاومة بفن السمسمية التي كانت مدفعا فنيا يقف إلى جانب الجنود في القتال وذكر نماذج من النصوص المغناة مثل "على هدير المدافع علي الأدان علي، أذن وكبر ودافع، عبي الدانات".

وطالب "شومان" الشباب بإحياء هذه الذكري الوطنية الخالدة مشيرا إلي أن الليلة تضم فرقتين مصريتين على حدودنا هما العريش وحلايب تقدمان التراث الشعبي الوطني عبر فقرات تدعم الهوية المصرية وتجذر للوطنية.

وشهد الحفل موسيقى وأغنيات أكتوبر كفواصل بين الفقرات مثل "أحلف بسماها وبترابها، عاش اللي قال للرجال عدوا الكنال، ياريس البحرية، يا دنيا سمعاني، تسلم الأيادي".

وفى إطار الاحتفالات قدمت فرقة حلايب التلقائية عرضا فنيا تضمن فقرات "مصرية جوه العين، مصر جوه قلبي، يا أغلى الأوطان، حبك في دمي يا مصر"، أعقبها عرض فنى لفرقة إندونيسيا بتقديم أشهر رقصاتها الفلكلورية.

وقدمت فرقة العريش للفنون الشعبية بقيادة الفنان سامح الكاشف مجموعة من فقراتها المعبرة عن الفن السيناوى منها "الدبكة، الدحية، الفرح العرايشي"، بجانب عرض فني لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية تدريب الفنان محمد أبو صالح وقدمت فقرات "السمسمية، الصيادين، يا طير يا رمادي".

تحية تقدير للجيش المصري بنادى الأسرة

وفي نادي الأسرة قدم الفنان محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية تحية تقدير للجيش بمناسبة انتصارات أكتوبر، مؤكدا أن حرب 1973 مصدر فخر لكل المصريين وغيرت المفاهيم العسكرية بكل دول العالم، مقدما التهنئة للشعب والجيش المصري وتحية تقدير لبطولاته وإنجازاته للدولة المصرية.

وفي إطار ذلك قدمت فرقة الحرية السكندرية للفنون الشعبية فقراتها الاستعراضية منها "بنات بحري، حلاوة شمسنا، الزفة"، بجانب عرض فني لفرقة المغير راحوب الأردنية بعرض "العرس الأردني"، أعقبه عرض فني لفرقة راجستان الهندية.

6 أكتوبر يوم العزة والشرف والكرامة ضمن الاحتفالات بنادي الدنفاه

وشهد نادي الدنفاه احتفالات ذكرى النصر وخلالها أكد د. شعيب خلف مدير عام إقليم القناة وسيناء الثقافي، أن 6 أكتوبر هو يوم العزة والكرامة والشرف، وقد تكبد فيه العدو العديد من الخسائر، واستطاع الجيش المصري العبور بكل الهزائم وتقديم نموذج يدرس فى جميع المعاهد العسكرية بالعالم، واختتم الحديث بتقديم التهنئة للحضور، والاستمتاع بمشاهدة العروض الفنية التى تبث ثقافة النصر والانتصار.

وقدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي فقرات "ع الزراعية، وحياتك يامصر ياغالية، قولوا معانا الله على جيشنا، صعيدى يابوي على حق، مصر الحقيقة، التنورة"، تلاه تقديم فرقة الشرقية للفنون الشعبية استعراضات الفلكلور الفلاحي منها "الفرح الشرقاوي، الحوايا، السقايين" بقيادة الفنان أحمد واصف.

الحجالة الصعيدي والفن الجزائري بمدينة القنطرة

وشهدت مدينة القنطرة غرب عددا من العروض الفنية، فقدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية عروضها للفلكلور الصعيدي منها "الحجالة، غزل، التحميلة" والفرقة تدريب محمود محيي، كما قدمت فرقة بارود الأغواطي الجزائرية استعراض داره تجسيد الاستعداد للحرب، بجانب عرض "سعداوي" وهو يجسد الانتصار في الحرب، واختتمت بعرض فني لفرقة عرض لفرقة ذوي الهمم لهيئة قناة السويس برقصات "السمسمية، الصعيدي"، وذلك بحضور ممدوح أنور رئيس مجلس المدينة.

مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، يشارك به 21 فرقة مصرية وأجنبية، ويديره الفنان ماهر كمال، ويقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وتقدم العروض الفنية في الفترة من 3 حتى 6 أكتوبر على مسارح: حديقة الشيخ زايد، حديقة الخالدين، نادي الأسرة، شاطئ الفيروز، نادي الدنفاه، بجانب عدد من مسارح مدينة فايد والقنطرة غرب والقصاصين.

ويشهد المهرجان تنظيم معرض للحرف البيئية، وإقامة ندوات علمية متخصصة في مجال الفنون الشعبية ومراحل تطورها، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية، وتكريم عدد من رموز الفن الشعبي في مصر الذين أثروا الفن الشعبي بالكثير من الأعمال والبصمات الفنية المميزة، وتختتم الفعاليات على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية مساء اليوم بعرض فني يجمع الفرق المشاركة.