نجلاء بدر تستعيد ذكريات دخولها كلية الإعلام وبداياتها الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة نجلاء بدر، أمس الأحد، ضيفة في برنامج "ساعة ونس"، مع مراد مكرم، والمذاع عبر شاشة قناة "cbc سفرة"، وكشفت خلال اللقاء عن كثير من الأسرار عن حياتها الخاصة ومشوارها الفني، وتحدثت عن كواليس دخولها كلية الإعلام.

تصريحات نجلاء بدر

وقالت "نجلاء":"كان نفسي أبقى ممثلة وكنت عايزة أدخل معهد فنون مسرحية قسم تمثيل، وكنت جايبة مجموع كويس في الثانوية العامة 96%، بابا قالي لازم أدخل كلية مش معهد".

وأضافت:" في الوقت دا كانوا بيصوروا مسلسل "رأفت الهجان" وماما كانت بتشتغل في المسلسل في الأزياء، رحت ازورها في موقع التصوير وقابلت المخرج يحيى العلمي وسألني هتدخلي كلية إيه؟ قلت له عايزة أدخل معهد سينما، قالي لا أدخلي إعلام، ما إيمان الطوخي أهي خريجة كلية إعلام وبتشتغل ممثلة".

وتابعت:" أنا مكنش في دماغي خالص، بس قالي على الأقل يبقى معاكي شهادة عشان لو منجحتيش كممثلة، حبيت الفكرة اني هدخل كلية إعلام هبقى مذيعة ولو منجحتش كممثلة هبقى جوا مبنى التلفزيون".



وتابعت عن أول عمل فني شاركت به، قائلة:"ماما كانت مدير عام قسم الأزياء في التلفزيون المصري، في يوم روحت أتفرج على سمير غانم في فطوطة، فا المخرج فهمي عبد الحميد قالي هعمل بيكي فزورة".



آخر أعمال نجلاء بدر

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نجلاء بدر الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "صوت وصورة" بطولة الفنانة حنان مطاوع، والذي تم عرضه مؤخرًا، علي قناة dmc ومنصة watch it.

أحداث مسلسل "صوت وصورة"

ودارات أحداثه حول رضوى بنت الطبقة الفقيرة التي تحاول العثور على فرصة عمل أفضل لمساعدة زوجها في سداد ديونه، فتلتحق بالعمل لدى طبيب أسنان معروف، سرعان ما يحاول التحرش بها فتُقرر الإبلاغ عنه، لكنه يستغل نفوذه وأمواله لنفي الاتهامات عنه واتهامها بالكذب والتشهير به.

أبطال وصناع مسلسل "صوت وصورة"

وشارك في مسلسل "صوت وصورة"، بطولة حنان مطاوع، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر، فدوى عابد ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب توبة.