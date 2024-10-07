لهذا السبب.. نشوى مصطفى تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة نشوى مصطفى، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"،خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد ما خرجت في تصريحات صحفية، لتكشف وتطمئن جمهورها على آخر تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وكشفت "نشوى" عن حالتها الصحية، مشيرة أنها تعرضت لذبحة صدرية شديدة، دخلت على إثرها المستشفى، وبعد ذلك علمت أنها تعاني من قصور في الشريان التاجي، وقامت بتركيب دعامات.

نشوى مصطفى

آخر أعمال نشوى مصطفى

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة نشوى مصطفى الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي، والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "إمبراطورية م"

وضم مسلسل “إمبراطورية ميم” نخبة من ألمع نجوم الفن حيث يشارك به أكثر من 20 بطلًا وعلى رأسهم خالد النبوي، وحلا شيحة، بجانب هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، أدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، عبد الله سعد، ريمون توفيق، محمد محمود عبد العزيز، يارا عزمي، أحمد طلعت، أحمد السلكاوي، باتع خليل، ليلى عز العرب، محمود حافظ، نشوى مصطفى، أحمد عنان، محمود فايز.

أحداث “إمبراطورية ميم”



ومسلسل "إمبراطورية ميم"، وهو رواية للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة، تدور أحداث رواية "إمبراطورية ميم" للكاتب إحسان عبد القدوس، حول أب يتمرد عليه أولاده، ويضطر ان يوافق تحت ضغط ابنائه على إقامة إنتخابات بغرض اختيار حاكم للأسرة، ولكنه في النهاية يتفاجئ أن أولاده قاموا بإختياره حاكم لأسرتهم، ورب الأسرة ليبينوا له حبهم الشديد.