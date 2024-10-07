سمية الخشاب تكشف عن مفاجأة بخصوص أزمة فيلم "أوراق التاروت"

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة سمية الخشاب على قرار إيقاف عرض فيلم "أوراق التاروت" في السينما، مشيرة إلى أنه سيتم عرض الفيلم قريبًا، وأوضحت أن هناك سوء تفاهم بين إدارة إنتاج الشركة المنتجة والنقابة، وذلك خلال لقائها في برنامج "ET بالعربي".

تصريحات سمية الخشاب

وأوضحت سمية أن قرار منع البلوجر من المشاركة في الأعمال الفنية جاء بعد مرور عام على تصوير الفيلم، مشيرة إلى أن الجميع يحترم قرار النقابة وأشرف زكي، قائلة: "اللي حصل سوء تفاهم، ودكتور أشرف تفهم الموضوع ومفيش حاجة.. إن شاء الله هاتشوفوا الفيلم قريب ومفيش أي حاجة خالص بخصوص إيقاف الفيلم".

وأكدت سمية الخشاب على احترامها للنقابة والقرار الدكتور أشرف زكي، مُضيفة: "بنحترم النقابة وأشرف زكي ومفيش أي حاجة حصلت ولا في أي تحقيق، اللي منتشر إشاعات كتير.. الفيلم هينزل قريب وهتشوفوا حاجة كويسة".