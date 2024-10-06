نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزها الرصاص لا تزال في جيبي.. أفلام تناولت نصر 6 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت اليوم الـ 51 ذكرى نصر 6 أكتوبر، ففي مثل هذا اليوم عبر الجنود المصريين خط بارليف ورفعوا رايات النصر بدمائهم.

فهناك عدد من الأفلام السينمائية التي روت تلك اللحظات العظيمة في تاريخ مصر.

أفلام سينمائية شاركت في نصر أكتوبر

فيلم أيام السادات

يعد فيلم أيام السادات أول تجارب أحمد زكي الإنتاجية والأخيرة، وتألق في تجسيد قصة حياة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بكل التحديات التي واجهته خلال حياته بداية من انتصارات حرب أكتوبر حتى حادث اغتياله في المنصة.

فيلم حتى آخر العمر

يعد فيلم حتى آخر العمر من أبرز الأعمال التي روت أحداث 6 أكتوبر، وحصل على جائزة جمال عبد الناصر التذكارية، لكونه أحد أهم الأعمال التي تناولت تفاصيل حرب أكتوبر إلى جانب الجانب الإنساني لرجال أكتوبر.

فيلم العمر لحظة

دارت أحداث الفيلم في الفترة ما بين نكسة 1967 حتى انتصار الجيش المصري في حرب السادس من أكتوبر، وقد أنتجته ماجدة كما قامت ببطولته.

الرصاصة لا تزال في جيبي

يعد أحد أهم الأفلام التي تناولت أحداث 6 أكتوبر، كما استعانوا بمشاهد حقيقية لتحطيم خط بارليف الحقيقي فيه، وقال حسين فهمي في أحد لقاءاته: إحنا صورنا في خط بارليف، وطلعنا عليه أكتر من مرة في البروفات في التصوير، وده الفيلم الوحيد اللي فيه خط بارليف الحقيقي.

فيلم أبناء الصمت

يعد فيلم أبناء الصمت واحدًا من أهم الأعمال التي تناولت حرب أكتوبر، وتدور قصة الفيلم حول مجموعة من الجنود أثناء تواجدهم على الجبهة ووضع أرواحهم على أكفهم، كما تناول الفيلم تفاصيل حياة كل من هؤلاء الجنود، حتى لحظة اندلاع الحرب ومشاركتهم بها وصولًا إلى النصر.

إعدام ميت

دارت أحداث فيلم إعدام ميت أثناء فترة ما قبل حرب أكتوبر، حيث المؤامرات التي كانت تحدث من الموساد الإسرائيلي وتجنيد بعض الخونة، كما كشف دور المخابرات المصرية في كشف تلك المؤامرات بل وقلب الآية لصالح مصر، حتى انتصار أكتوبر، وقد قدم محمود عبد العزيز واحد من أبرز أدواره خلال هذا الفيلم.

فيلم الممر

رغم أن الفيلم لم يتحدث عن نصر أكتوبر ولكنه تناول بطولات القوات المسلحة المصرية، وقوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.