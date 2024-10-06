نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. ميرنا نور الدين تحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الفنانة ميرنا نور الدين على الاحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر 1973، التي تحل اليوم الأحد، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "إكس".



حيث كتبت ميرنا نور الدين: "كل سنة ومصر بخير وأمان، 6أكتوبر".

منشور ميرنا نور الدين



آخر أعمال الفنانة ميرنا نور الدين



و الجدير بالذكر أن آخر أعمال ميرنا نور الدين الفنية، هو مسلسل "الحشاشين"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

طاقم عمل مسلسل "الحشاشين"





وشارك في مسلسل "الحشاشين" كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نور إيهاب، أحمد عيد، محمد رضوان، إسلام جمال، بسنت أبو باشا، عمر الشناوي، وآخرين من النجوم المميزين، وأيضًا العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج بيتر ميمي.



أحداث مسلسل "الحشاشين"

تدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الحادي عشر، حول زعيم الحشاشين (حسن الصباح)، وقيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة في إطار تشويقي درامي تتوالى حلقات المسلسل.