انت الأن تتابع خبر يارا قاسم تخوض أولى تجاربها في الدراما المصرية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد الفنانة السورية يارا قاسم لخوض أولى تجاربها في الدراما المصرية من خلال مسلسل "حكيم باشا"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025. وأعربت يارا، في تصريح خاص لـ"سيدتي"، عن سعادتها الكبيرة بالمشاركة في هذا العمل المميز، معتبرة إتقان اللهجة المصرية تحديًا كبيرًا لها.



وأوضحت يارا أن التحضير للدور تضمن دروسًا مكثفة في اللهجة المصرية، نظراً لكونها ليست مألوفة تمامًا بالنسبة لها رغم إقامتها في مصر منذ فترة. كما أشارت إلى أنها تتعاون مع مدرب متخصص لمساعدتها على تقديم اللهجة بدقة.



المسلسل من إنتاج الراحل حسام شوقي ويضم نخبة من النجوم، منهم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، ورياض الخولي. العمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين .