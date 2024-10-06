هدى المفتي وأحمد مالك يكشفان علاقة مطعم الحبايب بأغنية شبابيك

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر كلا من الفنانة هدى المفتي والفنان أحمد مالك عن سعادتهم بردود الفعل بعد عرض الحلقات الأولى من مسلسلهما الجديد "مطعم الحبايب".

تصريحات هدى المفتي وأحمد مالك



وكشف الثنائي خلال تصريحات تلفزيونية لهما عن كواليس هذا العمل وقال أحمد مالك: "المسلسل بيتكلم عن ناس بتحاول تفتح مطبخ وقصة حب جوة المطبخ ده وعن حياة الشيفات داخل المطبخ".



فيما كشفت هدى المفتي عن سر اختيارها لأغنية "شبابيك" للفنان محمد منير في منشور لها عبر صفحتها الشخصية عبر انستجرام كدعايا لأحد صور المسلسل وقالت "أنا اخترت الأغنية دي علشان علاقة البطلين صبحي ووديدة شبه الأغنية وإن الحكاية كلها دايرة عليهم هما الاتنين لأن المسلسل في قصص كتير بس في الاخر بنكتشف ان الفكرة فيهم هما الاتنين"

أبطال مسلسل مطعم الحبايب



مسلسل "مطعم الحبايب" بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، انتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعدد من الفنانين الذين يشاركون كضيوف شرف، والعمل من تأليف مريم نعوم وورشة سرد، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح.

أحداث مسلسل مطعم الحبايب



وتدور الأحداث حول الشيف "أبو المجد" الذي ترك العمل في قناة فضائية شهيرة وقرر أن يفتح مطعما خاصا، يبدأ "أبو المجد" في البحث عن شيفات للعمل معه ويلتقي بـ "صبحي" شاب يعمل على عربة "كبدة"، في البداية يرفض "صبحي" العمل في مطعم "أبو المجد" لأنه كان سيفتتح مطعمه، لكن بعدما يفشل في تحقيق حلمه يعود للعمل في "مطعم الحبايب" ويكون فريق عمل خاص.



أما "ديدي" هي ابنة "أبو المجد" وهي "خبيرة تذوق" بعدما تشارك في مسابقة "طبخ" وتتسبب في إصابة لجنة التحكيم بالتسمم، تضطر للعمل في مطعم والدها وتكتشف سرا كبيرا.