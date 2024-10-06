ذكرى حرب أكتوبر في السينما.. أفلام تستعرض ملحمة العبور والبطولة

القاهرة - محمد ابراهيم - بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، يتجدد شغف المصريين بمشاهدة أفلام جسدت أحداث هذه الحرب التي غيرت مسار التاريخ.

تلك الأفلام التي تروي تفاصيل العبور العظيم، من تدمير خط بارليف إلى رفع العلم المصري على أرض سيناء، تظل رمزًا للفخر الذي يعيش في قلوب المصريين جيلًا بعد جيل.

وفي هذا السياق، يقدم لكم موقع دوت الخليج، قائمة بأبرز الأفلام الوطنية التي خلدت ذكرى هذا الانتصار.

السينما المصرية وحرب أكتوبر

لعبت السينما المصرية دورًا هامًا في تخليد انتصارات حرب أكتوبر المجيدة من خلال مجموعة من الأفلام التي استعرضت ملحمة العبور من هزيمة 1967 إلى نصر 1973. تلك الأفلام، سواء كانت قديمة أو حديثة، جسدت بطولات الجنود المصريين وتضحياتهم على الجبهة، ولذا فإنها تحظى بمكانة خاصة في قلوب المشاهدين، خاصة في الذكرى الخمسين لهذا الانتصار العظيم.

فيلم "الطريق إلى إيلات"

يُعد "الطريق إلى إيلات" من أشهر أفلام حرب أكتوبر، وقد تم إنتاجه في عام 1993. الفيلم من بطولة عزت العلايلي، محمود ذو الفقار، نبيل الحلفاوي، ونخبة من الفنانين.

تدور أحداثه حول عمليات الغارات المصرية على ميناء إيلات الإسرائيلي خلال حرب الاستنزاف في عام 1969، قبل حرب أكتوبر. يُبرز الفيلم الدور البطولي الذي قامت به القوات البحرية المصرية عبر عمليات الضفادع البشرية.

فيلم "الصعود إلى الهاوية"

أُنتج فيلم "الصعود إلى الهاوية" في عام 1978، وهو من بطولة محمود ياسين، مديحة كامل، عماد حمدي، وتيسير فهمي. يستند الفيلم إلى قصة حقيقية في عالم الجاسوسية، حيث يُلقي الضوء على حياة الجاسوسة الإسرائيلية هبة سليم، وكيف تمكن الضابط المصري رفعت جبريل من الإيقاع بها، وصولًا إلى حكم إعدامها شنقًا. الفيلم يُعد من أبرز الأعمال التي تجسد بطولات المخابرات المصرية.

فيلم "حتى آخر العمر"

يُعد "حتى آخر العمر" من الأفلام التي تناولت أحداث حرب أكتوبر بشكل مباشر، حيث تم إنتاجه عام 1975، وهو من بطولة محمود عبد العزيز، عمر خورشيد، وعماد حمدي.

يسرد الفيلم قصة الجنود المصريين خلال عملية بدر في الأيام الأولى من حرب أكتوبر 1973 وعبورهم لقناة السويس، مُبرزًا تضحياتهم وشجاعتهم.

فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"

يُعتبر "الرصاصة لا تزال في جيبي" من أقدم أفلام حرب أكتوبر، حيث تم إنتاجه في عام 1974. الفيلم من بطولة محمود ياسين، حسين فهمي، ويوسف شعبان، ويتناول قصة شاب يعود من الحرب ليبدأ حياة جديدة بعد انتصار أكتوبر، مُعبّرًا عن مشاعر الفخر والانتصار.

فيلم "العمر لحظة"

يتناول فيلم "العمر لحظة"، الذي تميز باحتوائه على مشاهد حقيقية من حرب أكتوبر 1973، قصة صحفية متزوجة من رئيس تحرير فاسد تسعى إلى كشف الحقائق ونقل قصص الجنود من الجبهة.

الفيلم يُظهر كيف ساهمت الصحفية في رفع معنويات الجنود المتأثرين بهزيمة 1967، ويُبرز أهمية الدور الإعلامي خلال الحرب.

فيلم "إعدام ميت"

أُنتج فيلم "إعدام ميت" عام 1985، وهو من بطولة محمود عبد العزيز، يحيى الفخراني، فريد شوقي، وليلى علوي. تدور أحداث الفيلم حول مهمة لمعرفة أسرار المفاعل النووي الإسرائيلي (ديمونا)، ويُعتبر من أبرز الأفلام التي تطرقت إلى الجانب الاستخباراتي لحرب أكتوبر.

فيلم "الممر"

أُنتج فيلم "الممر" حديثًا في عام 2019، وهو من بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد رزق، ومحمد فراج. يتناول الفيلم الفترة الزمنية من هزيمة 1967 حتى حرب الاستنزاف وما قبل أكتوبر 1973.

يُعد "الممر" من الأفلام الأضخم إنتاجًا في السينما المصرية، حيث تجاوزت ميزانيته 100 مليون جنيه، ويُبرز بطولة القوات المسلحة في التصدي للعدوان الإسرائيلي.

تظل أفلام حرب أكتوبر جزءًا لا يتجزأ من التراث السينمائي المصري، فهي ليست مجرد أعمال فنية بل شهادات حية على بطولات وتضحيات الشعب المصري خلال تلك الحرب.

ومع كل ذكرى لانتصارات أكتوبر، تتجدد رغبة المصريين في مشاهدة تلك الأفلام لتذكيرهم بما حققه الجيش المصري من نصر غير مجرى التاريخ.