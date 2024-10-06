الليلة.. برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب يحتفل بإنتصارات أكتوبر المجيدة

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة وإستثنائية يُقدم برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إحتفالًا بالذكرير الـ 51 لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة حلقة خاصة "الليلة" على شاشة "MBC مصر، في تمام العاشرة مساءً، من داخل الترسانة البحرية بالإسكندرية حيث يزور البرنامج أول فرقاطة مصرية الصنع والتي تحمل إسم "الجبار" ويستعرض مع القيادات عدد من القطع البحرية المصرية التي تم تصنيعها بواسطة أياد مصرية.

مواعيد عرض برنامج “الحكاية”

يُعرض برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب على " MBCمصر" من الجمعة للإثنين، وتعُرض هذه الحلقة الأحد 6 أكتوبر 2024 الساعة 10:00 مساءً.

برنامج الحكاية





حرب أكتوبر 1973



يُعتبر 6 أكتوبر 1973 من أهم التواريخ التي ينتظرها الشعب المصري، حيث يمثل ملحمة عسكرية وليست مجرد حرب عادية، حيث حقق المصريون نصرًا نفسيًا ومعنويًا على إسرائيل، إذ كانت حرب أكتوبر هي التي تمكن فيها الشعب المصري من تغيير مجرى التاريخ واستعادة "سيناء" من الاحتلال الصهيوني، كما أظهرت هذه الحرب قدرة الجيوش العربية على التنظيم والانتصار