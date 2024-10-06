نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر بجميع المحافظات وختام مهرجان الإسماعيلية وورش مصر جميلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، أجندة حافلة بالفعاليات الثقافية والفنية، بدءً من اليوم الأحد وحتى السبت المقبل 12 أكتوبر.

احتفالات مكثفة في الذكرى 51 لنصر أكتوبر بالمحافظات وتخفيضات على الإصدارات

وتفتح هيئة قصور الثقافة جميع مواقعها اليوم بالمجان للجمهور المصري بكل المحافظات وتقدم فعاليات مكثفة بمناسبة ذكرى النصر، منها ببني سويف، الإسكندرية، الإسماعيلية، دمياط، القليوبية، المنوفية، قنا، وبورسعيد، وتشمل عددا من العروض الفنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، بجانب اللقاءات التثقيفية والورش الفنية، وتتواصل حتى نهاية الأسبوع بباقي المحافظات. كما تتيح إصداراتها بتخفيض 50% بجميع منافذها على مدار اليوم.

مشاركة متميزة بأسبوع التراث

تشارك هيئة قصور الثقافة، ببرنامج متنوع في فعاليات أسبوع التراث الذي يقيمه المعهد العالي للفنون التطبيقية بالتجمع الخامس، بمحافظة القاهرة، بدءً من العاشرة صباح غدًا الإثنين، ضمن فعاليات استقبال العام الدراسي الجديد.



ويتضمن لقاءات توعوية، معرض منتجات للحرف التراثية والفنية ومنتجات مشروع أهل مصر، وأطلس المأثورات الشعبية، بالإضافة إلى عدد من الورش التدريبية الحرفية، ومن المقرر أن تستمر الفعاليات حتى الأربعاء.

أسبوع ثقافي مكثف للشباب بسوهاج

وبدءً من غدًا الإثنين، أيضًا، تنطلق فعاليات الأسبوع الثقافي المكثف للشباب بمحافظة سوهاج، ضمن برنامج مشاركة وزارة الثقافة في فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".



تقام الفعاليات بقرية الشندويل بمدينة المراغة، وتستمر حتى 12 أكتوبر، وتتضمن عددًا من اللقاءات التوعوية والتثقيفية، بجانب تنفيذ مجموعة من الورش الفنية والحرفية، بهدف دعم وتمكين الشباب ثقافيا واجتماعيا.

ختام برنامج "مصر جميلة" لدعم وتنمية الموهوبين بالدقهلية

وفي محافظة الدقهلية تختتم فعاليات برنامج "مصر جميلة" المعني باكتشاف ورعاية الموهوبين، ويقام حفل الختام غدا الاثنين بقصر ثقافة الطفل، ويتضمن عروضا متنوعة نتاج الورش التدريبية التي قدمت بالمجان للرواد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، على مدار الأسبوع الماضي في مجالات: الفنون التشكيلية، المسرح، الموسيقى، الأداء الحركي والكتابة الإبداعية، بمشاركة مجموعة من الفنانين والأكاديميين المتخصصين.

ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

ومساء غدًا الإثنين، أيضًا يستقبل قصر ثقافة الإسماعيلية، فعاليات حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، الذي شهد مشاركة 21 فرقة فنون شعبية مصرية وأجنبية، على عدد من مسارح المحافظة، بجانب تنظيم معرض للحرف البيئية، وإقامة ندوات علمية متخصصة في مجال الفنون الشعبية ومراحل تطورها، وتكريم عدد من الرموز والفنانين الذين أثروا الحركة الفنية والثقافية بالمحافظة.

انطلاق مؤتمر "ذوو الاحتياجات الخاصة بين التنمية والإبداع " بالفيوم

وصباح الأربعاء المقبل، تنطلق فعاليات مؤتمر التمكين الثقافي بعنوان "ذوو الاحتياجات الخاصة بين التنمية والإبداع "، بنادي محافظة الفيوم، ويتضمن مناقشة مجموعة من الأبحاث والقضايا المتعلقة بذوي الهمم، بمشاركة نخبة من الباحثين والأكاديميين.

ورش وعروض فنية متنوعة في ختام معرض دمنهور السابع للكتاب

وتشهد الجمعة المقبلة ختام فعاليات معرض دمنهور السابع للكتاب، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وتقدم هيئة قصور الثقافة برنامجًا حافلًا يتمثل في مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية بمخيم الطفل، بالإضافة إلى الورش المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، واللقاءات التثقيفية والأمسيات الأدبية، وعروض فرق الموسيقى العربية بالإضافة إلى أحدث الكتب والإصدارات بأسعار مخفضة للجمهور تبدأ من جنيه واحد، لتعزيز الحركة الثقافية والمعرفية في المحافظة.

هذا وتحفل الأجندة بعدد من اللقاءات التثقيفية والندوات الأدبية بمشاركة لفيف من النقاد والمثقفين، بالإضافة إلى الورش الفنية والحرفية بمختلف المحافظات، والاحتفالات الخاصة باليوم العالمي للمعلم، وغيرها.