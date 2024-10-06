وزارة الثقافة تبدأ احتفالات يوم نصر أكتوبر بورش فنية تفاعلية لقطاع الفنون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - في إطار الاحتفال بالذكرى 51 لنصر أكتوبر العظيم، نظم قطاع الفنون التشكيلية، بوزارة الثقافة مجموعة متنوعة من الورش الفنية التفاعلية ببانوراما حرب أكتوبر. يأتي هذا الحدث الفني تأكيداً على أهمية الاحتفاء بتضحيات أبطالنا وتجسيداً لقيم الانتماء والوطنية.

حيث استضافت بانوراما حرب أكتوبر، اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر، نخبة من أبرز الفنانين التشكيليين المصريين، تحت إشراف الفنان التشكيلي خالد السماحي. وتهدف هذه الورش إلى إشراك الجمهور في تجربة فنية فريدة، حيث يمكن للزوار المشاركة في أعمال فنية جماعية تعبر عن مشاعرهم تجاه هذا الحدث التاريخي.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، قد أعلن عن فتح جميع المتاحف الفنية والقومية والمسارح والسيرك القومي مجاناً أمام الجمهور، إلى جانب تقديم خصم بنسبة تصل إلى 50% على إصدارات الوزارة اليوم الأحد القادم الموافق 6 أكتوبر 2024.