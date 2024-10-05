هيئة الأدب والنشر والترجمة تكرم الفائزين بجوائز معرض الرياض الدولي للكتاب والرعاة

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أحمد جودة - القاهرة - كرمت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم السبت، الفائزين بجوائز معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، ورعاة المعرض، وذلك في حفل أُقيم على مسرح المعرض الذي تنظمه الهيئة في جامعة الملك سعود، تحت شعار "الرياض تقرأ"، ويختتم فعالياته الليلة.



بدأ الحفل بكلمة ألقاها الدكتور عبداللطيف الواصل، مدير عام الإدارة العامة للنشر في هيئة الأدب والنشر والترجمة، أكد خلالها أهمية المعرض وشركائه في تعزيز الثقافة ودعم صناعة النشر في المملكة من خلال تنظيم هذا الحدث الثقافي المهم الذي جمع المبدعين والناشرين من مختلف أنحاء العالم.

وأشاد الدكتور الواصل بجميع دور النشر المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب، مؤكدًا أنهم شركاء حقيقيون ساهموا في تعزيز الثقافة، ودعم صناعة النشر في المملكة العربية السعودية، من خلال هذا الحدث الثقافي المهم الذي جمع المبدعين والناشرين من مختلف أنحاء العالم، وقدم تجربة ثقافية ثرية وممتعة لزوار المعرض طوال عشرة أيام.

ثم قام الدكتور محمد حسن علوان الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، بتكريم رعاة معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، والفائزين بجوائز المعرض في دورة العام الحالي، حيث كرم ممثلي "القناة الثقافية"، الراعي الثقافي للمعرض، التي كانت دائمًا داعمًا للفكر والثقافة، وعززت نشر المعرفة والارتقاء بالمجتمع الثقافي.



كما كرم الدكتور علوان شركة "كاش ان" الراعي التقني للمعرض، التي أدت دورًا رئيسًا في تقديم حلول تقنية مبتكرة سهلت تجربة المدفوعات والشراء في المعرض، ما كان له الأثر في نجاح هذا المعرض.

عقب ذلك، توج الدكتور محمد حسن علوان الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة، الفائزين بجوائز المعرض للعام الحالي، حيث فاز بجائزة التميز في النشر، التي تمنح للناشر الذي قدم إصدارات ذات جودة عالية وإبداع في المحتوى، مع تحقيق تأثير ثقافي واسع، "مجموعة تكوين المتحدة للنشر والتوزيع"، حيث تميز الفائز بتقديم إصدارات تثري الساحة الثقافية بجودتها وإبداعها.

وفاز بجائزة التميز في النشر لفئة الأطفال، "جامعة حمد بن خليفة للنشر"، نظير ما قدمته لأجيال المستقبل، حيث تمنح هذه الجائزة لمن بذل جهدًا في تقديم محتوى يثري عقول الأطفال ويحفزهم على القراءة والتعلم.

كما كرم الدكتور علوان، "دار جبل عمان ناشرون" بجائزة التميز في النشر لفئة المنصات الرقمية، لدورها في استثمار المنصات الرقمية لنشر المعرفة والوصول إلى جمهور أوسع بطرق مبتكرة، حيث أبدعت الدار الفائزة في تسخير التقنية لنشر المعرفة والوصول إلى جمهور أوسع بطرق مبتكرة وملهمة، كما تم تتويج دار عصير الكتب للنشر والتوزيع، بجائزة التميز في النشر لفئة الترجمة، لدورها في بناء جسور التواصل بين اللغات والشعوب، ونقل الفكر والمعرفة من ثقافة إلى أخرى.



أما جائزة التميز في النشر التي تأتي دعمًا وتشجيعًا للإبداع المحلي، وتُمنح للمحتوى السعودي المتميز الذي يعكس ثقافتنا وتراثنا الغني، ففازت بها دار "تأثير للنشر والتوزيع".



وفي ختام حفل توزيع الجوائز وتكريم الرعاة، تم التقاط صورة تذكارية جماعية لرعاة معرض الرياض الدولي للكتاب 2024، والفائزين بجوائز المعرض