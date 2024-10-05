أسما إبراهيم تحتفل بنصر أكتوبر: "فكروهم بالكستور بيخافوا منه"

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الإعلامية أسما إبراهيم بمناسبة مرور 51 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر.

وشاركت أسما بصوره للجنود الإسرائيلين الاسري في حرب اكتوبر وهم عائدين بالبيجامات الكستور وعلقت عليها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي اكس " فكروهم بالكستور بيخافوا منه، تحيا مصر وجيش مصر ".

وقالت أسما في تدوينه اخري "كل سنة ومصر والوطن العربى كله بخير وفخر وعزة بمناسبة نصر أكتوبر العظيم، وربنا يحمي جيشنا ورجالتنا اللى ضحوا وبيضحوا علشان تراب البلد وعزتها وكرامتها".

من ناحية أخري كشفت الإعلامية أسما إبراهيم، عن تغيرات ستحدث في الموسم الجديد من برنامجها «حبر سري»، الذي سيتم عرضه رمضان 2025، موضحة أنه سيحتوي على فقرات جديدة.

موضحه أن هناك فقرات جديدة، وأنا بحب كل حاجة تبقى متغيرة وأضيف عليها شوية بهارات، وفيه حاجات جديدة هتحصل في الموسم دا بس مش عايزة احرقها وحاجة اسعدتني لما الجمهور قالولي فينك يا أسما عايزين البرنامج تاني».