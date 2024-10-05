نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2025.. تفاصيل مسلسل "عين شمس" لـ أحمد مكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان أحمد مكي في الماراثون الرمضاني المقبل بمسلسل "عين شمس" وهو الاسم المبدئي للعمل الذي يخرج به من عباءة الكبير أوي الذي استمر لمدة 8 اجزاء، ويعكف حاليا مع مخرج العمل للانتهاء من التفاصيل الأخيرة ليكون جاهز لبدء التصوير.

تفاصيل مسلسل "عين شمس":

وتدور أحداث العمل في إطار شعبي وهو من تأليف هاني سرحان، وتقوم حاليًا الشركة المنتجة في اختيار باقي فريق العمل والنجوم المشاركة فيه، ومعاينة أماكن التصوير والديكورات الخاصة، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في منتصف شهر نوفمبر القادم والعمل ينتمي لدراما الـ 15 الحلقة.

آخر أعمال أحمد مكي:

ويذكر أن شارك مكي العام الماضي بمسلسل الكبير أو ي الجزء الثامن، شارك بجانب أحمد مكي في بطولته، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، رحمة أحمد، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، حاتم صلاح، حسين أبو حجاج، ليلى عز العرب، وعبدالرحمن حسن، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أكرم حسني وأمينة خليل وشيماء سيف وصفاء الطوخي، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

في الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي يتعرض الكبير أوي عمدة قرية (المزاريطة) والذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان أحمد مكي لضغوط عديدة، حيث يجد نفسه مضطرًا للاهتمام بالعديد من القضايا والمشاكل التي تخص من حوله، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار مميز من الكوميديا الإجتماعية والإثارة والتشويق.

وأيضا قدم أحمد مكي مسلسل الأختيار 2 في موسم دراما رمضان 2021، بطولة كريم عبدالعزيز، وحقق نجاحًا لافتًا وقتها، وضم إياد نصار، طارق صبري، محمد علاء، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، الراحل هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، سامح الصريطي، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، وأحمد شاكر عبداللطيف، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.