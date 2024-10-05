نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اللي جاي مجاش زيه.. نور النبوي ينشر البوستر الدعائي للحريفة 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شوق نور النبوي جمهوره من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام حول الجزء الثاني من الجزء الثاني من الحريفة.

ونشر البوستر الرسمي الدعائي معلقًا:"الحريفة راجعين..اللي جاي مجاش زيه "، وانهالت عليه تعليقات المباركة من نجوم الوسط الفني.



أحداث فيلم “الحريفة”



تدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى الانتقال من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية "مدرسة الأبطال بنين"، لتنقلب حياته بعد الانتقال إلى هذه المدرسة بسبب تدهور أوضاع والده المالية، وبعد مرور الوقت يتعرف على مجموعة من الشباب من جروب "الششتاوي"، وينضم إليهم وتبدأ رحلته في دوري الشوارع بعد طرده من الأكاديمية الخاصة بفريقه بسبب "سوء سلوكه"، ومع تتابع الأحداث يشارك ماجد رفقة هؤلاء الشباب في بطولة " الحريفة" والتي تكون جائزتها مليون جنيه، ويتولى مهام تدريب الفريق حينها الاستاذ "شلش".

أبطال فيلم “الحريفة”



يضم فيلم “الحريفة” نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته السينمائية، ونجم كرة القدم السابق والإعلامي أحمد حسام ميدو كممثل لأول مرة، والنجم الصاعد أحمد غزي، ونور إيهاب، خالد الذهبي، سليم الترك ومغني الراب كزبرة في أولى تجاربه السينمائية، والفيلم من إخراج رؤوف السيد، تأليف إياد صالح وإنتاج شركة TVision.

نور النبوي و6 شهور



ينتظر نور النبوي طرح أول أعمال البطولة المطلقة له من خلال مسلسل "6 شهور" ومن المقرر عرضه حرصيًا على منصة watch it منتصف أكتوبر الجاري ويتكون من 10 حلقات، يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.