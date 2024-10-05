نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم سلمى أبو ضيف.. نجمات الفن يكشفن عن حملهن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت العديد من نجمات الفن عن انتظارها مولود جديد خلال الفترة المقبلة، حيث ظهرت كلًا من سلمى أبو ضيف وكارمن بصيبص والممثلة العالمية مارجوت روبي، حيث شاركن محبيهن بصور تكشف حملهن.

حمل سلمى أبو ضيف

تصدر الفنانة سلمى أبو ضيف تريند مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، بسبب إعلانها عن حملها، وذلك من خلال مشاركتها صور لها عبر حسابها على إنستجرام تبين من خلالها حملها، وكان ذلك ضمن جلسة تصوير لها مع مجلة Vouge العالمية، وتنوعت الجلسة في إطلالات سلمى أبو ضيف، حيث ظهرت مرتدية فستانًا باللون الموف وآخر باللون الأسود وفستان باللون الأحمر وغيرها، وأكدت للمجلة أنها تنتظر مولودتها الأولى.

وكانت قد احتفلت سلمى أبو ضيف في منتصف يونيو الماضي بعقد قرانها على رجل الأعمال إدريس عبد العزيز، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين بمنزل الأسرة، وذلك بعد شهر من إعلان خطوبتها.

حمل كارمن بصيبص

كمان كشفت كارمن بصيبص مؤخرًا عن حملها عبر حسابها على إنستجرام، من خلال مشاركتها صور لها بفستان أسود تبين آثار الحمل، وكتبت معلقة: "إلى جميع الأمهات اللبنانيات اللاتي اضطررن إلى الفرار من منازلهن، أشعر اليوم بألمكن بعمق أكبر، إلى صغيري الهدية الثمينة التي أحملها، أعدك بأن أحميك بكل جزء مني وأعلمك أن تحب لبنان، حتى في أصعب أوقاته".

وانهالت على كارمن التهاني والمباركات بشأن حلمها من خلال التعليقات سواء من أصدقائها في الوسط الفني أو متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا.

جدير بالذكر إنه تنتظر كارمن بصيبص تحديد الموعد النهائي لعرض فيلم حدوتة الأيام الباقية مع أحمد حاتم، والذي انتهى تصويره منذ فترة طويلة، ويدور في إطار من الرومانسية والخيال العلمي، ويضم مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، وأحمد ماجد، والفيلم من تأليف محمد صادق، إخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

حمل مارجوت روبي

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور للممثلة العالمية مارجوت روبي، التي ظهرت خلالها لأول مرة بملامح الحمل منذ أيام، وجاءت الصور أثناء مساندة مارجوت لزوجها المنتج توم أكيرلي في عرض فيلمه الجديد My Old Ass، وحيث ظهرت ببطن منتفخ بشكل واضح في الصور، مما يؤكد أنها في الأشهر الأخيرة من الحمل.