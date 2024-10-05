نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن يعود بموسم جديد من برنامج "الكابتن" على شاشة "dmc" الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود نجم الكرة المصرية السابق، أحمد حسن، إلى شاشة التلفزيون من خلال برنامجه "الكابتن" الذي يبدأ عرضه الليلة على قناة "dmc، البرنامج، الذي يُنتظر منه الكثير في موسمه الجديد، يعيد تقديم حسن بصورة إعلامية مختلفة حيث يناقش أبرز القضايا الرياضية الراهنة.

محتوى متجدد ومناقشات حول أهم القضايا الرياضية

يتناول برنامج "الكابتن" العديد من الموضوعات الساخنة في عالم الرياضة، بما في ذلك الملفات الشائكة التي تهم الجماهير الرياضية في مصر وخارجها.

أحمد حسن، الذي يعتبر أحد أهم رموز الكرة المصرية، يستضيف نخبة من نجوم الرياضة والمسؤولين لمناقشة التطورات الأخيرة في الساحة الرياضية.

مواعيد عرض البرنامج على قناة "dmc"

البرنامج يُعرض على مدار يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

وتعد هذه الحلقات فرصة للجمهور لمتابعة أحدث الأخبار والتحليلات الرياضية مباشرة من خلال مناقشات أحمد حسن وضيوفه.

كابتن أحمد حسن

أحمد حسن يعزز دوره في الإعلام الرياضي

من خلال "الكابتن"، يسعى أحمد حسن إلى تعزيز دوره كمقدم برامج رياضية، مستفيدًا من خبرته الطويلة في الملاعب المصرية والعالمية. البرنامج لا يقتصر فقط على تقديم الأخبار، بل يقدم تحليلات عميقة ونقاشات مفتوحة حول مستقبل الرياضة في مصر والتحديات التي تواجه الأندية والمنتخبات.