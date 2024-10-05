نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر ياسمين عز للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية ياسمين عز، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما قدمت نصائح مهمة للمرأة المطلقة، من خلال برنامجها "كلام الناس"، المذاع عبر شاشة قناة "إم بي سي مصر".

تصريحات ياسمين عز

وقالت "ياسمين" في حلقة أمس الجمعة:" عزيزتي المرأة المطلقة، لما تطلقي من جوزك بإذن الله بعد الشر عليكي.. إوعي تفكري إنك هتلاقي نموذج ظافر، ده في المسلسلات بس، ياريت ننزل على أرض الواقع لأن الدراما والمسلسلات دي مش هتنفعك، حتى بيقولوا عليها من وحي خيال المؤلف ".

وأضافت:"الطلاق مش سهل، والحياة مش عرض أزياء، تتجوزي شخص وتطلقي منه عشان مش عجبك وهتختاري واحد تاني، مفيش كده خالص، واللي عاشت التجربة دي تعرف الكلام دا أحسن مني".

