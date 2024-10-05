نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الثقافة تستضيف فريق دنيتنا للغناء على المسرح الصغير بالأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار اهتمام وزارة الثقافة المصرية بإحياء وتقديم كنوز الفنون يقام فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا غنائيًا لفريق دنيتنا للغناء التابع لجمعية دنيتنا للمكفوفين، وذلك في الثامنه والنصف مساء الإثنين أكتوبر على المسرح الصغير.

تفاصيل برنامج الحفل



يتضمن البرنامج باقه من أروع الأغاني الوطنيه ومزيج من المنوعات الغنائية العربية ومنها يمامة حلوة،مشربتش من نيلها، الله اكبر كبيرا، يا غريب الدار، فيها حاجة حلوة، تعب الهوي، الصحبجية، بلد التاريخ، ميدلي حليم، حلوة بلادي، يا أهل المحبة، ما دام تحب، علي قد مجينا، قولي عملك ايه، كلمني طمني، يالي سامعني، كلمات، بنات إسكندرية.



أداء الفنانين جنة يوسف، ميرفت عجلان، دنيا محمد، محمد عادل، نهى علاء، مصطفى عاشور، هبة ربيع، زياد عبد السلام، محمد أحمد وصفاء مصطفى.

معلومات عن فريق دنيتنا للغناء

يذكر أن فريق دنيتنا يضم عدد من المواهب والأصوات المميزة من الشباب والشابات المكفوفين وضعاف البصر،

فاز في مسابقة المواهب الذهبية لذوى القدرات الخاصة، وشارك الفريق فى المهرجان الدولي للموسيقيين المكفوفين في مدينه تطوان بالمغرب عام ٢٠١٨، وحصل على درع المهرجان بجانب عدد من الجوائز المحلية والدولية .