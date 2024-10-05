نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر صحفي للإعلان عن مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعتزم نقابة المهن التمثيلية، تحت رئاسة الدكتور أشرف زكي، عقد مؤتمر صحفي هام يوم غدٍ الأحد، الموافق 6 أكتوبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

سيشهد هذا المؤتمر إعلان تفاصيل مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 20 أكتوبر 2024.

قائمة المكرمين ولجنة التحكيم



سيتم خلال المؤتمر الكشف قائمة المكرمين في المهرجان، مما يسلط الضوء على إنجازات أبرز الفنانين في الساحة المصرية.

كما سيتم الإعلان عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم، الذين سيتولون تقييم العروض والمشاريع المسرحية المشاركة في المهرجان.

برامج العروض وورش العمل



بالإضافة إلى ذلك، سيشمل المؤتمر عرض برامج العروض المسرحية المشاركة، إلى جانب تفاصيل الورش التدريبية والفعاليات المصاحبة للمهرجان.

يهدف المهرجان إلى تعزيز الحركة المسرحية في مصر وإتاحة الفرصة للفنانين والمهتمين بالفنون المسرحية للتفاعل والتبادل الثقافي.

حضور مميز من نجوم الفن



من المتوقع أن يحضر المؤتمر عدد من نجوم الفن المصري، بالإضافة إلى أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، مما يضيف طابعًا مميزًا على هذا الحدث الفني الهام.