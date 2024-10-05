نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. فيلم "جوازة توكسيك" يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم "جوازة توكسيك" بطولة الفنانين بيومي فؤاد وليلى علوي ومحمد أنور، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، بأكثر من ألف عملية بحث، وذلك بعدما تذيل قائمة الأفلام المنافسة على شباك التذاكر في دور العرض السينمائي.

فحصد فيلم "جوازة توكسيك" إيرادات وصلت إلى 3843 جنيهًا بعد عرضه منذ شهرين في دور السينما المصرية، وتصدر بذلك المركز الخامس.

أبطال وصناع فيلم "جوازة توكسيك"

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وبيومي فؤاد وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.

أحداث فيلم "جوازة توكسيك"

وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.