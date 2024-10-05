نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء أزمة صورة أحمد شيبة ونجله يقبل الاعتذار ويتراجع عن التصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمود شيبة، نجل المطرب الشعبي أحمد شيبة، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، تراجعه عن مقاضاة البلوجر ياسر أحمد، بعدما نشر الأخير صورة سيلفي يظهر فيها والده الفنان أحمد شيبة نائمًا على متن الطائرة.

وتعود القصة إلى أن البلوجر نشر الصورة على وسائل التواصل الاجتماعي مما أثار جدلًا واسعًا وانتقادات تتعلق بالخصوصية.

اعتذار البلوجر ياسر أحمد

في بداية الواقعة، قام البلوجر ياسر أحمد بنشر "ستوري" عبر حسابه على إنستجرام يوضح فيها أنه لم يقصد ظهور أحمد شيبة في خلفية الصورة، قائلًا: "الصورة غير مقصودة، نحن دائمًا نلتقط صورًا بهذا الشكل على مدار السنين، واحترامنا الكامل للفنان، وإن كان هناك خطأ غير مقصود فأنا أعتذر للفنان أحمد شيبة، كل الحب والاحترام منا".

هذه الخطوة كانت ضرورية لتهدئة الأمور بعد الانتشار الواسع للصورة على منصات التواصل الاجتماعي.

محمود شيبة يعلن التسامح

بعد اعتذار البلوجر، قام محمود شيبة بإعادة نشر اعتذار ياسر أحمد عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، مرفقًا معه تعليقًا مقتضبًا: "عفا الله عما سلف"، ليؤكد بذلك موقفه المتسامح ويغلق ملف القضية التي كانت تهدد بالتصعيد القانوني.

بداية الأزمة وتصريحات حودة شيبة

وكان محمود شيبة، نجل أحمد شيبة، قد أعلن سابقًا عن نيتهم اتخاذ إجراءات قانونية ضد البلوجر بسبب تصوير والده دون علمه، مشيرًا إلى أن الحادثة وقعت أثناء رحلة والده إلى قطر لإحياء حفلة هناك.

وأوضح شيبة عبر بث مباشر على تيك توك أن والده كان نائمًا بسبب الإرهاق بعد عمل طويل في القاهرة، وأن الشاب الذي التقط الصورة تجاوز الحدود بنشرها بشكل ساخر على السوشيال ميديا.

رد فعل العائلة واستياءهم من الحادثة

وأضاف شيبة: "هذا التصرف لم يكن مضحكًا كما يراه البعض، بل اعتُبر انتهاكًا للخصوصية.

كما أن المحامين الذين يتعاونون معنا في المكتب اعتبروا الأمر جديًا ورفعوا قضية لحماية حقوق والدي باعتباره شخصية عامة."

وأكد شيبة أن التصوير دون موافقة الشخص يُعد تعديًا على خصوصيته، واعتبر أن التصرف غير رجولي ولا يعبر عن الشهامة.

خاتمة الأزمة وتأكيد التسامح

بعد هذه الأحداث والتصريحات، يبدو أن الأمور انتهت بالصلح والتسامح بين الطرفين، خاصة بعد الاعتذار العلني من البلوجر.