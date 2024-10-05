نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الصاوي يفتح قلبه لجمهوره ويتحدث عن تحولات الشبه ومعاناة فيروس سي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الفنان خالد الصاوي عن مشاعره المتناقضة تجاه رؤية أشخاص يشبهونه في الماضي، حيث كان يشعر بالسعادة في البداية، لكنه أصبح الآن ينزعج من ذلك.

وقد أشار إلى هذا التحول في منشور له على حسابه الشخصي في موقع “إنستجرام”، حيث ذكر أنه لم يعد يتقبل فكرة الشبه مع الآخرين بنفس الطريقة.

التغيير في المشاعر

وفي مقطع فيديو نشره خالد الصاوي، قال فيه: “زمان لما كنت أسمع حد يقول لي عايزك تقابل واحد شبهك كنت أكون متشوق، عادةً كنت أكون مبسوط لأني بقابل واحد شبه رياضي، وسيم، وشعره أصلع ومناخيره كبيرة”، لكن الوضع اختلف الآن، حيث عبر عن انزعاجه بقوله: "دلوقتي بتعكنن لأنني بقابل واحد خنشور، تخين، مناخيره كبيرة برضو، لكنه يلبس نظارات وأحفاده يحبونني، وهذه ربما هي الحسنة الوحيدة فيه".

معاناة خالد الصاوي مع فيروس سي

تحدث خالد الصاوي في وقت سابق عن معاناته مع فيروس سي، وذلك خلال حواره في برنامج "AB Talks" مع الإعلامي أنس بوخش. وقد كشف الصاوي عن تفاصيل صعبة مر بها في تلك الفترة، حيث قال: “خفيف من فيروس سي، وتم ترشيحي لفيلم” عمارة يعقوبيان"، عندما قابلت مروان حامد، قال لي: لازم تخس شوية عشان الدور، فذهبت لدكتور التغذية".

خالد الصاوي

تجربته الصعبة مع المرض

تابع الصاوي حديثه عن تجربته المؤلمة، حيث أجرى عدة تحاليل طبية، وظهرت نتيجة إصابته بفيروس سي، مما أثر عليه نفسيًا وعائليًا. وأوضح أنه لم يكن يعرف كيفية انتقال الفيروس، حيث كان يكسب ألف جنيه في الشهر، بينما كانت تكاليف العلاج تصل إلى أربعة آلاف جنيه. لذلك، كان يخفي مرضه عن أصدقائه وعائلته، حتى لا يقلقهم.

أحدث أعمال خالد الصاوي

يشار إلى أن آخر أعمال خالد الصاوي في السينما هو فيلم "رحلة 404"، الذي تدور أحداثه قبل أيام من سفر الشخصية الرئيسية (غادة) إلى مكة لأداء فريضة الحج. تتورط غادة في مشكلة طارئة وتلجأ إلى أشخاص من ماضيها، مما يزيد من تعقيد الأحداث.