نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخرهم عارفة عبد الرسول.. فنانين يكشفون عن هواجسهم وخوفهم من الموت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثارت تصريحات الفنانة عارفة عبد الرسول حول خوفها من الموت قبل تحقيق أحلامها جدلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي منشور لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت فيه: "عندي سبعين سنة، وناقص على تحقيق أحلامي سنتين وخايفة أموت قبل ما حققه".

عارفة عبد الرسول

لم تكن عارفة عبد الرسول الوحيدة التي تعاني من فوبيا الموت؛ فعدد كبير من الفنانين والمشاهير عبروا عن مخاوفهم تجاه هذا الموضوع، وفي السطور التالية نرصد أبرز التفاصيل.

محيي إسماعيل

على سبيل المثال، يعاني الفنان محيي إسماعيل من خوف شديد من الموت، وقد صرح مُسبقًا بأنه لم يحضر مراسم جنازة سوى مرة واحدة، وكان حينها في طفولته، حيث فقد وعيه عندما طلب منه أحدهم منه النزول إلى مقبرة.

سمير غانم

أيضًا، الفنان الراحل سمير غانم عبّر عن مخاوفه من الموت في أكثر من لقاء تلفزيوني سابق له، وفي أحد تلك اللقاءات التلفزيونية، قال أن وفاة المقربين منه كانت تؤثر عليه بشدة، وكان يشعر بالحزن كلما سمع خبر وفاة أحد الفنانين.

الفنان راغب علامة تحدث عن معاناته من فوبيا الموت منذ صغره، حيث يخشى فقدان الأشخاص الذين يحبهم أكثر من خوفه من الموت نفسه.

إسعاد يونس

بينما عبرت الإعلامية إسعاد يونس عن حيرتها في فهم منطق الموت، مشيرة إلى صعوبة تقبل فكرة فقدان شخصيات محبوبة مثل سمير غانم.