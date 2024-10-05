نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بميكب جرئ.. ولاء الشريف تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خطفت الفنانة ولاء الشريف الأنظار لها من أحدث جلسة تصوير لها، شاركتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



أحدث ظهور ل الفنانة ولاء الشريف

حيث ظهرت ولاء، وهي ترتدي فستان باللون الأخضر الفاتح مرسوم عليه ورود باللون البينك، ورفعت شعرها بطريقة ناعمة، ووضعت بعض اللمسات الرقيقة من الميكب الهادئ الذي يليق بها وكان وجهها مثل القمر كالعادة وتميزت بأناقتها التي لا مثيل لها.

ولاء الشريف تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

تعليقات الجمهور على منشور ولاء الشريف

آخذ الجمهور يتفاعل مع المنشور وعلق الجمهور قائلًا: "احلا وأجمل واشطر ممثلة في مصر، قمر، دايما متألقة، جميلة الجميلات، وغيرها من التعليقات التي تظهر حب الجمهور لولاء ولأعمالها.



آخر أعمال الفنانة ولاء الشريف

و الجدير بالذكر أن آخر أعمال ولاء الشريف مسلسل نعمة الأفوكاتو، بجانب نخبة من نجوم الفن، والذي لاقى نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه على قنوات mbc مصر، وهو من نوعيه مسلسلات ال ١٦ حلقه.



قصة مسلسل نعمة الأفوكاتو

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي، حيث تعمل المحامية الطموحة ( نعمة) على مساندة زوجها الفاشل كي ينجح في حياته، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد إكتشافها خيانته لها، وتحاول الإنتقام منه.



أبطال مسلسل نعمة الأفوكاتو

مسلسل نعمة الأفوكاتو، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي، ومن بطولة مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، سلوى عثمان، سامي مغاوري، لبنى ونس، عماد زيادة، هدير عبد الناصر، طارق النهري، أحمد ماجد، ولاء الشريف، ونخبة من النجوم، ومن إخراج محمد سامي وإنتاج مها سليم.