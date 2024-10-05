بسمة وهبة تظهر بفستان من علم مصر: "انتصار الإرادة وتجاوز التحديات الصعبة"

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أحمد جودة - القاهرة - ظهرت الإعلامية بسمة وهبة بفستان من علم مصر، في حلقة اليوم، الجمعة، من برنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور"، بمناسبة احتفالات انتصار أكتوبر الحادية والخمسين.

وقالت الإعلامية: "هذه الحلقة خاصة جدا من برنامج 90 دقيقة، مساؤكم كله خير ونصر، واليوم سنحتفل بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر، وسنحتفل سويا بحكايات وذكريات والأغاني الوطنية لحرب أكتوبر".

وأكدت، أن حرب أكتوبر تعبر عن انتصار الإرادة المصريين، وقدرة المصريين على صنع المستحيل وصنع مستقبل أفضل رغم صعوبة الظروف: "حرب أكتوبر ليست مجرد انتصار عسكري في حرب، لكنها انتصار الإرادة المصرية، وقدرة المصريين على تجاوز التحديات الصعبة، كل سنة والشعب المصري بخير، ودائما أيامنا كلها احتفالات ونصر، ودائما تحيا مصر".