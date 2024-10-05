نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولاد الشمس وبرشامة.. أعمال فنية يستعد لها طه دسوقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش الفنان طه دسوقي حالة من النشاط الفني في الفترة الحالية، حيث يستأنف تصوير مشاهده في أكثر من عمل فني يتنوع ما بين السينما والدراما، وذلك بعدما نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في الفترة الماضية من خلال مشاركته في العديد من الأعمال الفنية.

طه دسوقي يشارك هشام ماجد في فيلم برشامة

يشارك طه دسوقي في بطولة فيلم برشامة مع الفنان هشام ماجد، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، ويضم مصطفى غريب وجاري التحضير له في الفترة الحالية والتعاقد مع باقي أبطاله، وهو من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وإنتاج أحمد الدسوقي شركة sky limit.

مشاركة طه دسوقي في رمضان 2025

كما يخوض طه دسوقي الماراثون الرمضاني المقبل 2025 من خلال مسلسل ولاد الشمس، الذي يشارك في بطولته مع أحمد مالك، وجاري الاتفاق على كافة تفاصيله حاليًا والتعاقد مع باقي أبطاله، وهو فكرة أحمد مالك، سيناريو وحوار محمود عزت، إخراج عصام عبد الحميد وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

طه دسوقي مع عصام عمر في سيكو سيكو

ويستأنف طه دسوقي في الفترة الحالية تصوير فيلمه سيكو سيكو الذي يقدمه في بطولة مشتركة مع عصام عمر، والعمل يدور في إطار اجتماعي كوميدي، يشارك به باسم سمرة، مع عدد من النجوم الشباب منهم تارا عماد، ديانا هشام، وعلي صبحي.

ويظهر خالد الصاوي ضيف شرف خلال الأحداث والفيلم من تأليف محمد الدباح، وإخراج عمر المهندس، ومن إنتاج أحمد بدوي والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير.

طه دسوقي في موضوع عائلي 3

وعلى مستوى الدراما، بدأ طه دسوقي خلال الشهر الماضي تصوير الجزء الثالث من مسلسل موضوع عائلي مع ماجد الكدواني، وذلك بعد النجاح الكبير للجزأين الماضيين، والعمل يضم عدد من النجوم منهم محمد شاهين ورنا رئيس وسماء إبراهيم ومحمد رضوان، ومن إخراج أحمد الجندي.

مشاركة طه دسوقي بفيلم رزق الهبل

ويجتمع طه دسوقي بالفنانة منى زكي في فيلم آخر بعنوان رزق الهبل، والعمل يتناول عدد من المواضيع الهامة منها التنمر الإلكتروني الذي يعاني منه المجتمع في الفترة الحالية، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي، ويشارك به محمد شاهين، انتصار، رحمة أحمد، وسماح أنور، والفيلم من تأليف جورج عزمي وإخراج سارة نوح وإنتاج شاهيناز العقاد.

مشاركة طه دسوقي في مسلسل فقرة الساحر

وبدأ طه دسوقي مؤخرًا تصوير مسلسل آخر بعنوان فقرة الساحر يجمعه بـ علي قاسم وأسماء جلال، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن، ومن المقرر عرضه عبر منصة يانغو بلاي قريبًا.