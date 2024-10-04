نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها..تعرف على أبرز المحطات الفنية ل صابرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الأربعاء الموافق ٤اكتوبر عيد ميلاد النجمة البارعه صابرين،تميزت بالجمال والأناقة والرقي،فهي من عائلة فنية عرفت بألعاب السيرك، فهى ترتبط عائليا بالفنانة الاستعراضية نعيمة عاكف التى كانت خالتها.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية ل صابرين

نشأة صابرين

ولدت الفنانة صابرين ياسين عبد الله فى مثل هذا اليوم 4 أكتوبر عام 1967، درست في كلية الآداب قسم فلسفة ثم تفرغت للتمثيل بعد التخرج.

أبرز أفلامها



من أشهر أفلام صابرين فى السينما: ملك التاكسي، سونيا والمجنون، حب أحلى من الحب، وصية زوجى، مدافن مفروشة للايجار، بئر الأوهام، البنات والمجهول، غرام الأفاعى، البيات الشتوى، الأونطجية، ثمن الغربة، اغتيال مدرسة، أنا والعذاب وهواك، بنت الباشا الوزير، صائد الأحلام، العميل رقم 13، قسمة ونصيب، أصدقاء الشيطان، سواق الهانم وغيرها، وكان فيلم الملحد آخر أعمالها السينمائية، وهى تقوم حاليا بتصوير أحدث أفلامها "بنت الباشا " من إخراج ماندو العدل.



أبرز المحطات الفنية لها



اتجهت الفنانة صابرين إلى الدراما وهى فى الثانية عشرة بدور فى مسلسل "ليلة القبض على فاطمة" مع فردوس عبد الحميد وإخراج محمد فاضل تبعتها دورها فى مسلسلات: رحلة أبو العلا البشري، المكتوب على الجبين، فرفشة، وكسبنا القضية، عطش السنين، السبنسة، دعوة للحياة، هي وغيرها، اللقاء الثانى، ومازال النيل يجرى، ليالى الحلمية، هالة والدراويش، هوانم جاردن سيتى، أهالينا، شيخ العرب همام، أفراح القبة وغيرها، وكان آخر مسلسلاتها "مسار إجبارى" هذا العام 2024.

بالإضافة إلى تقديمها فوازير رمضان بعنوان "المناسبات" مع يحيى الفخرانى وهالة فؤاد، وفي عالم المسرح شاركت في مسرحيات الشحاتين، عصفور عقله طار، حمرى جمرى، على بلاطة وغيرها.

وصلت صابرين إلى قمة نجوميتها وشهرتها فى تمثيل شخصية أم كلثوم بمسلسل "أم كلثوم" مسلسل أم كلثوم الذي يروى قصة حياتها وتم إنتاجه عام ١٩٩٩ من إخراج إنعام محمد على، اختفت بعده صابرين فترة من الزمن وامتنعت عن الظهور إعلاميا، وقررت بعدها الاعتزال وارتداء الحجاب واكتفت بتقديم بعض البرامج الدينية.







