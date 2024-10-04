نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ شمس البارودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل اليوم الجمعة ٤ أكتوبر الفنانة شمس البارودي، بمناسبة عيد ميلادها،ونجحت شمس في خطف قلوب المشاهدين بجمالها الساحر وأدائها المميز، لتتربع على عرش النجومية لسنوات طويلة.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ شمس البارودي

نشأة شمس البارودي

ولدت شمس البارودي في القاهرة واسمها الحقيقي شمس الملوك جميل عزت،، ورغم أنها لم تكن تتوقع دخول عالم الفن، إلا أن القدر قادها إلى هذا المسار؛ فحلمها الأول كان دراسة الحقوق، إلا أن القدر شاء لها طريقا آخر، بدأت القصة عندما كانت شمس البارودي في مرحلة المراهقة، حيث كانت تتردد مع إخوتها على استوديو التلفزيون لمشاهدتهم أثناء تصوير برنامج الأطفال الشهير "جنة الأطفال"، وفي أحد الأيام، طلب منها المخرج المشاركة في التصوير، فرفضت في البداية، إلا أن إصرارها على موقفها أثار إعجاب المخرج الذي قرر منحها فرصة المشاركة في برنامج آخر للكبار هو "قطر الندي".



لم تكن شمس البارودي تتوقع أن هذه المشاركة العابرة ستغير مجرى حياتها تماما، فبعد تصوير الحلقة الأولى من البرنامج، تم عرض صورة لها على غلاف مجلة، الأمر الذي لفت أنظار المنتجة السينمائية مارى كوينى التي عرضت عليها دورا في فيلم "دنيا البنات" أمام الفنانة الكبيرة ماجدة.



تنوعت مسيرة شمس ما بين الرومانسية والدرامية والكوميدية، مما أظهر براعتها كممثلة متعددة المواهب.







أبرز أعمالها الفنية

نجحت شمس وزوجها حسن يوسف في تكوين ثنائيات ناجحة ومن أشهر أعمالها الفنية: "آخر العنقود، المساجين الثلاثة، الشجعان الثلاثة، زوج بالإيجار، ليلة الزفاف، فرقة المرح، امرأة لكل الرجال، فندق السعادة، حمام الملاطيلي، المرأة التي غلبت الشيطان، رحلة العمر، المطلقات، مراهقة من الأرياف، شاطئ الحب، القطط السمان، اثنين على الطريق".