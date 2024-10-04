نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب..مسلسل برغم القانون يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر أسم مسلسل برغم القانون تريند محركات بحث جوجل عقب عرض الحلقة ١٦،وتناول المسلسل قضية اجتماعية مهمة تتعلق بالأسرة المصرية وغياب الزوج والبحث عن الحقيقة وراء اختفائه، حيث تضمنت الحلقات الأولى أحداثا مثيرة منها حريق منزل “ليلى”، بطلة مسلسل برغم القانون، والتي كانت تجسدها الفنانة إيمان العاصي.



وقد تم إطلاق النار عليها عند ذهابها للبحث عن زوجها والذي يجسد شخصيته الفنان محمد القس، في قريته، وعثورها على ظرف به أموال كثيرة متروك من زوجها، وكتب فيه “سددي الديون اللي عليا بالفلوس دي وأنا همشي ومتدوريش عليا”.

كما شهدت الحلقات ذهاب “ليلى” إلى قسم الشرطة لحُرر محضرا بتغيب زوجها، حتي يأتيها اتصالا وإبلاغها بالعثور على جثة لشخص يمتلك معظم مواصفات زوجها.

وذهبت “ليلي” إلى المشرحة وسط ترقب وصدمة كبيرة منها ولكنها تكتشف أنها ليست جثة زوجها.



وقد تعقدت الأمور بتورط “ليلي” في قضية سرقة أثناء بحثها المحموم عنهم، ما يضعها في موقف صعب للغاية.

وتحاول في إيجاد طريقة لإنقاذ نفسها وتخليص أبنائها من قبضة أكرم، ومع كل لحظة تمر، تتزايد الضغوط عليها، مما يخلق حالة من التشويق والإثارة، ويكثر تساءل المشاهدون عن مصير العاصي وأبنائها، وكيف ستتمكن من تجاوز هذه المحنة العصيبة.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

ويعرض مسلسل برغم القانون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع حيث تعرض حلقة يوميًا في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV،، وتعاد في تمام الساعة 1:15 صباحًا وتعاد أيضًا الساعة 11:30 صباحًا على نفس القناة.

بينما يعاد المسلسل على قناة On Drama في نفس التوقيت من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً، ويعاد لأول مرة في تمام الساعة 5:00 صباحًا والساعة 4:00 عصر اليوم التالي على نفس القناة.

ويعرض المسلسل على منصة Watch It من السبت إلى الأربعاء، حيث تسبق المنصة التلفزيون بحلقة، وذلك في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض أيضا قبل التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Yango Play من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء.







أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.