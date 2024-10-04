أحمد جودة - القاهرة - أحمد مالك يروج لمسلسله الجديد "مطعم الحبايب"

يخوض الفنان الشاب أحمد مالك تجربة درامية جديدة من نوعها، وذلك من خلال المسلسل الكوميدي الذي يحمل عنوان مطعم الحبايب من بطولة الفنانة هدى المفتى وعدد آخر من النجوم، وقد حرص الفنان أحمد مالك على الترويج لمسلسله الدرامي الجديد الذي يحمل إسم "مطعم الحبايب" والذي إنطلقت أولى حلقاته أمس الخميس، ويتم عرض العمل عبر منصة شاهد Vip، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الفنان أحمد مالك من كواليس مسلسل مطعم الحبايب

الفنان أحمد مالك من كواليس تصوير مسلسل مطعم الحبايب

أحمد مالك يروج لمسلسل مطعم الحبايب

ونشر الفنان أحمد مالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك، حيث نشر صورًا له من شخصيته التي يقدمها من خلال العمل وعلق قائلا:

"مساء الفل أول يوم لصبحي كان النهاردة".

منشور الفنان أحمد مالك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك



أبطال مسلسل مطعم الحبايب



يشارك في بطولة مسلسل مطعم الحبايب نخبة متميزة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة هدى المفتي، أحمد مالك، إنتصار، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، إنتصار، إسلام إبراهيم، إنعام سالوسة، عايدة رياض، حمزة العيلي، عايدة رياض، مجدي بدر، وآخرين من النجوم المميزين، والمسلسل من تأليف السيناريست مريم نعوم، والإخراج لـ عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.