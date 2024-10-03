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أحمد جودة - القاهرة - هدى الإدريسي للفجر الفني: "إفتتاح مهرجان المونودراما جميل وبسيط ..وفي جهود كتير لتطوير المسرح" (خاص)

أقيم أول أمس الثلاثاء الموافق يوم 1 من شهر أكتوبر الجاري إفتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السابعة تحت رئاسة د. أسامة رؤوف وبرعاية وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، وأقيمت فعاليات الإفتتاح في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا.

هدى الإدريسي للفجر الفني:

إفتتاح مهرجان المونودراما جميل وبسيط..وفي جهود كتير لتطوير المسرح



والتقت عدسة دوت الخليج الفني بالفنانة هدى الإدريسي التي كانت من أبرز حضور حفل الإفتتاح وعلقت على حفل الإفتتاح في تصريح خاص للفجر الفني أنه إفتتاح بسيط وجميل وتم من خلاله تكريم نجوم نحبهم مثل الفنانة الكبيرة إلهام شاهين والفنان هاني رمزي.

الفنانة هدى الإدريسي ومراسلة دوت الخليج الفني



وعن رأيها في المسرح أعربت أنها ترى تطورات كثيرة في المسرح مثل إفتتاح نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف ذكي مسرح جديد بالإسكندرية والبروتوكول الذي تم بين الشركة المتحدة والنقابة لتقديم عروض مسرحية.

إلهام شاهين وهاني رمزي أبرز المكرمين في المهرجان



وعلى هامش فعاليات إفتتاح مهرجان أيام القاهرة للمونودراما كانت النجمة الكبيرة إلهام شاهين والفنان هاني رمزي من أبرز المكرمين في حفل الإفتتاح.

تفاصيل مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

يعد مهرجان أيام الدولي للمونودراما من المهرجانات الهامة التي تسلط الضوء على فن المونودراما وهو أحد الفنون المسرحية التي يقوم بأدائها شخص واحد فقط على المسرح ويحاول توصيل المشهد للجمهور بنفسه دون مشاركة أحد، وبعد نجاح ست دورات سابقة من هذا المهرجان قررت إدارة المهرجان إنطلاق الدورة السابعة منه، والتي نشهد فعالياتها اليوم، حيث تقام الدورة السابعة من مهرجان أيام الدولي للمونودراما في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري برئاسة الدكتور أسامة رؤوف وتحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ويشارك في فعاليات المهرجان عدد كبير من الدول العربية، كما يتضمن المهرجان العديد من العروض المسرحية المميزة والندوات.