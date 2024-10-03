نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رضوان يعلن بدأ تصوير الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد رضوان، منذ قليل، عن بدأ تصوير الجزء الثالث من مسلسل "موضوع عائلي"، بعد نجاح الجزئين الأول والثاني، وذلك من خلال منسور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "رضوان" صورة من كواليس تصوير العمل، وعلق عليها قائلًا:" بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله".

منشور محمد رضوان

قصة مسلسل "موضوع عائلي"

تدور أحداث المسلسل حول إبراهيم، وهو رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة نسبيًا، وذلك بعد خسارته لزوجته ليلى قبل نحو عشرين عامًا واتخاذه قرار عدم الارتباط من امرأة أخرى أو تحمل أية أعباء عائلية، لا يستطيع إبراهيم نسيان ما فعله حماه، حين أصرّ على انفصال ابنته عنه قبل وفاتها وأبعدها عنه قسرًا إلى لندن، يتفاجأ إبراهيم بعد أكثر من 20 عامًا باتصال من حماه السابق حاملًا إليه نبأً مفاجئًا سيغيّر حياته إلى الأبد ويعيده مجددًا إلى الجو العائلي والمسؤوليات التي ظنّ بأنه لن يعيشها مجددًا.



أبطال مسلسل "موضوع عائلي"

وشارك مسلسل «موضوع عائلي» عدد من نجوم الوسط الفني أبرزهم ماجد الكدواني، محمد رضوان، سماء إبراهيم، محمد شاهين، رنا رئيس، طه دسوقي، والفنانة اللبنانية نور، ياسمين وافي، محمد القس، والعديد من ضيوف الشرف فمن بينهم نيللي كريم وبيومي فؤاد وأشرف زكي، والمسلسل من تأليف أحمد الجندي، محمد عز الدين، كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

آخر أعمال محمد رضوان

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رضوان الفنية، هو مشاركته في مسلسل "عمر أفندي" الذي تم عرضه مؤخرًا على شاشة قناة "on"، والذي حقق نجاحا كبيرًا، طوال فترة عرضه.

أحداث مسلسل "عمر أفندي"

وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.







أبطال وصناع مسلسل "عمر أفندي"

ويضم مسلسل عمر أفندي عددًا كبيرًا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.