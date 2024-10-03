نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. عارفة عبد الرسول تخاف من الموت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة عارفه عبد الرسول عن سبب خوفها من الموت، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تحقيق الكثير من الأحلام الطموحات، وكتبت: «عرفنى الجهور من أول عمل ليا، أبواب الخوف إخراج أحمد خالد، بدأ الناس يقابلوني فى المترو عايزين يتصوروا معايا، قولت بس البلية لعبت».

سبب خوف عارفه عبد الرسول من الموت

وأضافت عبد الرسول: «قامت ثورة يناير اتعطلت كتير ورجعت من الأول ألف على مكاتب الكاستينج، مشهد هنا ومشهد هناك وجمهورى بيكبر، عندى سبعين سنة وناقص على تحقيق أحلامى سنتين وخايفة أموت قبل ما احققه، لو مُت عادى قدر الله وما شاء فعل، خوفى الأكبر أن يحصل حرب توقف الدنيا ولذلك عمرى ما أعلق على بوست سياسى عند أصدقائي اللى بيصرخوا ويحللوا، يلاقونى مشيرة فيديو لطيف أو بوست ساخر يفتكروا إني مش متعاطفة وناسيه، الحقيقة أنا بتناسى، اللهم احفظ مصر عشان خاطر بنتك الغلبانة».

آخر أعمال عارفة عبد الرسول

وكان آخر أعمال عارفه عبد الرسول هو مسلسل رحيل، بطولة كلا من: ياسمبن صبري، محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، ومي القاضي، ولبنى ونس، وحازم سمير وآخرين، من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج محمد عبد السلام، دارات أحداثه حول شخصية فتاة تنتمي لأسرة من الطبقة المتوسطة، وتواجه العديد من المواقف في إطار من الدراما والتشويق، وتعيش في أحد الأحياء الشعبية وتواجه الكثير من الصعوبات والتحديات، وتدخل السجن.

كما شاركت في فيلم عصابة عظيمة، الذي عرض في دور العرض السينمائية مؤخرا، والذي دارت أحداث الفيلم حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية والدة كريم عفيفي الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة في إطار كوميدي تشويقي.

وأيضا شاركت في فيلم بنقدر ظروفك، بالتعاون مع النجم أحمد الفيشاوي، الذي دارت أحداثه حول تساؤل مضمونه: «هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك «مي سليم» اللذان يعيشان في ظروف معيشية صعبة فقيرة»، حيث يعيشان في حارة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان.