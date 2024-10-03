نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الإبياري يكشف عن كواليس شخصيته في مسلسل "البحث عن علا 2" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان طارق الإبياري ضيفًا، اليوم الخميس، في برنامج "عيش صباحك"، مع يوسف التهامي وفانا إمام، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، وكشف كواليس مشاركته الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا".



وقال عن شخصية "حازم" في المسلسل:"أنا بحب الشخصية دي جداَ من أيام (عايزة أتجوز) بحب العيلة بتاعت المسلسل ماما سوسن وأستاذة هند، واشتغلت على نفسي كتير واتفرجت على "عايزة اتجوز" و"البحث عن علا 1 "، قبل تصوير الجزء الثاني ".

وأضاف عن كواليس التصوير:"حاولت أوصل لمساحة آمنة بين الشخصية الكوميدية في (عايزة اتجوز) والشخصية الدرامية في (البحث عن علا) واني إزاي أجمع مابين الشخصيتين ".

وتابع عن وجود جزء جديد من "البحث عن علا":"معنديش معلومة عن وجود جزء جديد، ولكن نفسي يكون فيه أجزاء جديدة ".



أحداث مسلسل "البحث عن علا 2"

وتدور أحداث مسلسل "البحث عن علا 2" في إطار اجتماعي ممزوج بالكوميديا والتشويق، مع تقديمه لحكايات واقعية مأخوذة من الحياة اليومية، ما جعله يلقى صدى واسعًا لدى الجمهور، خاصة بين النساء،المسلسل يطرح تطورات وأحداثًا جديدة في حياة "علا"، وسط التغيرات التي تمر بها في مختلف جوانب حياتها.

أبطال وصناع مسلسل "البحث عن علا 2"

ويضم المسلسل نخبة من نجوم الفن، إلى جانب هند صبري وسوسن بدر، أبرزهم: طارق الإبياري، ظافر العابدين، ندى موسى، محمود الليثي، وغيرهم من الفنانين،والمسلسل من تأليف غادة عبد العال، وهناء محمود، وسيف عمر، وزيزيت سعيد، وهشام حمزة، ومن إخراج هادي الباجوري.